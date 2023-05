Európa-liga: Forgalomkorlátozásokra kell készülni a Puskás Aréna környékén

A Puskás Aréna környékén jelentős forgalomkorlátozások és járatritkítások lesznek a ma esti Sevilla – AS Roma Európa-liga döntő idején, ezért a környéken már 17 órától számos közlekedési változásra, lezárásra kell számítani - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel.

A stadionba a Dózsa György út felől és a Stefánia út felől lehet belépni; gyalog nemcsak a Puskás Ferenc Stadion metróállomástól, hanem hasonló eljutási idővel a Keleti pályaudvartól, a Verseny utcán át is megközelíthető a létesítmény. A könnyebb megközelítés érdekében szerdán 17 órától a mérkőzés végéhez igazított nappali üzemzárásig a metrókkal (M1, M2, M3, M4), valamint az 1-es villamossal a rendezvényre érvényes belépővel lehet utazni.

A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért a BKK kéri a szurkolókat, hogy a megszokottnál sűrűbben közlekedő közösségi közlekedési eszközökkel, elsősorban az M2-es és az M4-es metróval, valamint az 1-es villamossal közelítsék meg az arénát. Várhatóan 17 órától lezárják a Dózsa György utat a Thököly út és a Kerepesi út között, a Stefánia utat a Thököly út és a Hungária körút között, az Ifjúság útját, a Verseny utcát, valamint az Istvánmezei utat. A Thököly úton közlekedő buszok mindegyike megáll a Reiner Frigyes park és a Thököly út-Stefánia út megállóhelyen. A 30-as autóbusz mindkét irányban a Thököly úton közlekedik és nem érinti a Verseny utcai megállót. Több BKV járat módosított útvonalon közlekedik.

Közben a sportal.hu úgy értesült, hogy nemcsak a Puskásban lesz nagy meccs, hanem azon kívül is komoly összecsapások várhatóak. A lap szerint nem feltétlenül a spanyol és az olasz szurkolók ökölharcától kell tartani – bár az sem kizárt –, hanem a magyar és lengyel huligánok csatájától a sevillaiakkal. A lengyel Slask Wroclaw ultráiban egy 2013-as mérkőzés revansvágya dolgozik. Tíz évvel ezelőtt az El-selejtezőben találkozott a két csapat, s Spanyolországban a helyi Biris Norte-csoport négy drapériát is elszedett verekedés után a vendégektől, köztük az egyik leghíresebbet, amelyre „Ave Silesia” volt írva. A sevillai klubvezetők érzékelve a problémát nem is igényeltek jegyet szurkolóiknak a visszavágóra, a lengyelek azonban azóta is keresik az alkalmat a visszavágásra.

Az Ultras Slask tagjai állítólag már a pünkösdkor megérkeztek Budapestre, és mivel a Fradi-szurkolókkal ápolnak jó viszonyt, így szerdán velük fognak portyázni, akár több százan is a belvárosban. A lap úgy tudja nem kifejezetten a Sevilla-sálas átlagdrukkerekre (családokra, idősekre, gyerekekre) fognak vadászni, hanem inkább a spanyol huligánokra.

De más veszély is leselkedik szerdán a sevillai Biris Norte tagjaira a magyar fővárosban. Ugyanis a zöld-fehérek örök riválisai, az újpestiek is keresni fogják őket – no nem együtt. A lilák a két csapat 2018-as Európa-liga-selejtezője idején találkoztak a bandával az andalúzai városban. A sevillai huligánok késekkel és vasrudakkal támadta az újpestiekre – közölte a lapnak egy neve elhallgatását kérő újpesti ultra, aki szerint a budapesti El-döntő remek alkalom lesz nekünk, hogy revansot vegyenek.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán