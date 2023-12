Ferenc pápa döntésének értelmében a katolikus papok megáldhatják a homoszexuális párokat

Ferenc pápa úgy határozott, mostantól az LMBTQ-párokat is megáldhatják a katolikus papok – számolt be a BBC alapján az Index. A pápa által jóváhagyott áldások az általános egyházi rituálé részét képezik, és semmiképpen nem tekinthetők esküvőnek. A katolikus egyház szemében házasság továbbra is csak férfi és nő között köttethetik.

Isten mindenkit szívesen lát. Még a melegeket is.

Történelmi döntést hozott meg Ferenc pápa hétfőn: Mosttantól az azonos nemű párok is kaphatnak papi áldást. A Vatikán ezzel azt szerertné üzenni, hogy „Isten mindenkit szívesen lát”.

Minden pap maga dönthet róla, hogy megadja-e az egyházi áldást egy adott párnak, hiszen a katolikus egyház továbbra is bűnösökként tekint az LMBTQ tagjaira. Ferenc pápa azt reméli, hogy a döntés sokak számára szimpatikussá fogja tenni az egyházat.

Az áldás lényege, hogy az azt végrehajtó pap egy ima formájában Istenhez könyörög, és azt kéri, hogy tekintsen kedvezően az adott párra.

Az áldás tehát nem esküvő.

A döntés mutatja, hogy az egyház melegekkel kapcsolatos hangneme enyhül, azonban álláspontjuk tulajdonképpen nem változott meg.

