Fizetett orosz propagandisták az Európai Unióban?

Voice of Europe – Európa Hangja. Ez a neve annak az orosz propagandát terjeszteni hivatott szervezetnek, amelyet a cseh titkosszolgálat leplezett le, adta hírül a Spiegel Petr Fiala cseh kormányfő beszámolója alapján.

Európa hangjaként olyan történeteket terjesztett a prágai székhelyű csapat, amelynek célja az EU elbizonytalanítása abban, hogy segítsen-e Ukrajnának az orosz hadsereg elleni háborúban.

Az oroszbarát hálózat tevékenysége „súlyos következményekkel jár Csehország és az EU biztonságára nézve”. A csoport az EU területén „Ukrajna területi integritása, szuverenitása és függetlensége ellen” terjesztette a propagandát – közölte a cseh miniszterelnök.

Feltételezhetően több európai politikus is együttműködött a szervezettel különböző jutttatások fejében.

A csehek listáján német, belga, francia, magyar, holland és lengyel politikusok szerepelnek.

A cseh kormány szankciós listára tette a hálózatot a német nyelven is publikáló Voice of Europe weboldala már nem elérhető. A listán szereplők nem léphetnek be a Cseh Köztársaságba.

Az oroszbarát hálózatot európai hírszerző szolgálatok tárták föl együttműködésben, amelynek működtetése mögött Putyin orosz elnök ukrán származású barátját, Viktor Medvecsukot feltételezik. A Spiegel azt írja, hogy az EU választásokra készülve a listán szereplő politikusok közül többeknek is támogatás érkezett a számlájára, feltételezhetően az Ukrajna elleni propaganda terjesztésenek ellentételezéseként.

Az uniós polgárok véleményének befolyásolására nem ez az első leleplezett kísérlet.

Ugyancsak nemzetközi vizsgálat során derült ki például tavaly, hogy egy Krelmlhez köthető orosz lobbicsoport 2014 óta pénzt ajánlott fel uniós politikusoknak az unióban történő döntéshozatalok befolyásolására. A jelentés szerint 2007 és 2017 között az orosz vezetés kiépített egy politikai elemzőkből, újságírókból, aktivistákból és tudományos körökből álló hálózatot, aminek az volt a feladata, hogy a Krím orosz megszállása után a Kreml érdekeinek megfelelő döntésre bírja rá az Európai Uniót. Lobbisták kidolgozták az oroszbarát állásfoglalásokat, majd 20 ezer eurót ajánlottak az uniós politikusoknak, hogy azokat terjesszék a törvényhozás elé. Emellett a sikeres szavazások 15 ezer euró bónuszt jelentettek az érintetteknek.

(Címlapkép: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin kétoldalú tárgyalásuk előtt Pekingben 2023. október 17-én. MTI/Fischer Zoltán)