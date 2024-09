Gulyás: Munkáshitelt vezet be 2025-ben a kormány

Bár a magyar gazdaság finoman szólva volt már jobb állapotban is, és megszorítások is képbe kerültek, Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón több népszerűségnövelő, osztogató intézkedést jelentett be. Előbb leszögezte, Magyarország igényelni fogja a határrendészeti költségek megtérítését az uniótól, és kész pert is indítani a költségek megtérítése érdekében, s ismertette a szerdai kormányülésen született döntést.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Fidesz által újra elővett téma kapcsán hozzátette, a kormány mandátumot adott Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszternek, hogy tárgyaljon az Európai Bizottsággal a migráció ügyében Magyarországot elmarasztaló ítélet kapcsán.

A kancelláriaminiszter az bizottsággal történő tárgyalások kapcsán elmondta, vannak olyan sarokpontok, amelyeken a kormány nem tud és nem is akar átlépni, ilyen a magyar emberek "népszavazáson" hozott döntése. A magyar emberek akarata ellenére Magyarországra senkit nem lehet betelepíteni - rögzítette az elkopott szlogent. Hangsúlyozta, a határokat továbbra is megvédik az illegális bevándorlóktól; akik politikai menedékjogot kapnak, azoknak felajánlják az egyirányú ingyenes brüsszeli utat.

Gulyás azonban az amúgy valós problémák sorából kifelejtette az embercsempészek ezerszám történő szabadon engedését, és a vendégmunkások felfokozott beeresztését sem különösebben pedzegette. Sőt még azt sem hozta szóba, hogy letelepedési kötvények ezreit bocsátotta ki az állam aranyvízum néven.

Emlékeztetett, 2015-ben a magyar miniszterelnök figyelmeztetett arra, ha az Európai Unió nem szerez érvényt a közösségi jognak, a schengeni egyezménynek és nem kötelezi a külső határt védő tagállamokat a hatékony határvédelemre, akkor Schengen össze fog omlani. A migráció szétveri Schengent, Németország szétveri Schengent - értékelte azt, hogy szeptember 16-tól Németország bevezeti a határellenőrzést a schengeni határain.

Jelentős minimálbér- és garantáltbérminimum-emelés lengettek be jövőre

"A kormány célja, hogy jövőre jelentős minimálbér- és garantáltbérminimum-emelés valósulhasson meg Magyarországon" - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a kormány a jövő évi költségvetésről még nem, de annak célkitűzéseiről már tárgyalt, és felhatalmazást adott Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek, hogy tárgyaljon a munkaadókkal és a munkavállalókkal.

- jelentette ki a miniszter, hozzátéve, hogy a kormány a kiszámíthatóság jegyében azt szeretné, ha többéves megállapodást lehetne elérni, és ha a minimálbér a bruttó átlagkeresetekhez lenne kötve.

Az Orbán-kormány jövőre munkáshitelt is bevezet legkésőbb jövő január 1-től

Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a kormány tárgyalt a szakmunkáshitelről, és úgy döntött, hogy helyette egy olyan munkáshitelt szeretne bevezetni, ami nem csak a szakmunkások számára érhető el.

A cél az, hogy egyszerűen, gyorsan juthassanak kedvezményes hitelhez azok, akik már 17-18 éves koruktól dolgoznak, és akiknek éppen ezért a diákhitel nem áll rendelkezésre

- ismertette.

A miniszter azt is közölte: a hitel részleteit Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter fogja kidolgozni, és legkésőbb 2025. január elsejével ezt a kormány be fogja vezetni.

(Címlapkép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2024. június 13-án. MTI/Soós Lajos)