Tarlós: Hülyeség volt kitüntetést adni a bicskei gyermekotthon igazgatójának

Az egykori kormánypárti főpolgármester szerint nem lett volna szabad kitüntetni Vásárhelyi Jánost, és Tarlós István szerint ott hibáztak, hogy felelőtlenül szavazták meg ezt a döntést. Erről az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt az egykori fideszes politikus.

Hülyeség volt neki kitüntetést adni

– jelentette ki Tarlós István a bicskei gyermekotthon pedofíliáért elítélt igazgatójával kapcsolatban.

Budapest ex-főpolgármestere szerint V. János ügyében az akkori városvezetés azért nem indított belső vizsgálatot, mert feljelentést tettek a rendőrségen. Úgy véli, ostobaság az a gondolat, hogy egy „hivatalon belüli maszatolás” komolyabb vizsgálat lenne, mint egy feljelentés. Szerinte a nyomozó hatóságnak sokkal szélesebb eszközei vannak.

Tarlós szerint a tanúvallomások visszavonása miatt a rendőrség nem talált bűncselekményt, ezzel zárult le a nyomozás. Ezért valakit nem lehet kirúgni – érvelt a veterán politikus.

Tarlós István szerint ezt a kitüntetést a bicskei gyermekotthon igazgatója nem azért kapta, mert senki nem emlékezett rá, hogy volt egy ilyen ügy, hanem valószínűleg azért, mert

senki nem olvasta végig azt a 25 fős listát, amelyet az illetékes bizottság beterjesztett

– mosakodott Tarlós, aki még arra is kitért, szerinte a Bárczy István-díj „nem egy jelentős fővárosi kitüntetés”.

A baj az, hogy ez felelőtlenül lett megszavazva. Ha a szó szoros értelmében nézzük, akkor minden előterjesztést mindenkinek el kellene olvasnia

– állapította meg, hozzáfűzve, azt nem tagadhatja le, hogy az ő főpolgármesteri időszakában ítélte oda V. Jánosnak a közgyűlés ezt a kitüntetést.

A Fidesz volt főpolgármestere arról is beszélt, szerinte Karácsony Gergely most „álságosan” viselkedik, mert 2019-ben törölte el azt a kitüntetést, amivel most henceg, mivel akkor már tudhatott erről az ügyről, és már akkor belső vizsgálatot kellett volna indítania.

„Mivel az én rendszeremben dolgozott ez az ember, ebben az értelemben az emberség azt kívánja, hogy mondjam azt mások helyett is, hogy bocsánat, na de elnézést kérek, a főpolgármesternek öt év után esik le a tantusz? Most vagy gyenge elméjű egy ilyen ember, vagy nem mond igazat” – mondta az önkritikát hírből sem ismerve Tarlós István.

(Címlapkép: Tarlós István volt főpolgármester, országos közlekedési és közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztéséért felelős miniszterelnöki megbízott a Kálvin téri állomáson 2022. május 14-én. MTI/Balogh Zoltán)