Gyógynövények, melyek növelik a szexuális teljesítményt (x)

A Biobarátnál is kapható ashwagandha kapszula több előnye mellett a férfi szexuális energiára is jótékony hatással van. Így, ha erekciós gondokról van szó, ott lesz az első helyen, mint megoldás. De nemcsak ez a távol-keleti gyógynövény lehet segítség, cikkünkben most sorra vesszük a legnépszerűbbeket.

Hogyan hatnak a szervezetre a gyógynövények?

Ha nem gyógyszereket, hanem gyógyhatású készítményeket használ az ember a szexuális egészség javítására, akkor érdemes tudnia, azok milyen módokon segíthetnek. Többek között vannak olyan növények, melyek növelik a libidót, mások csökkentik az erekciós zavarokat vagy a hüvelyszárazság tüneteit. Megint mások pedig az általános közérzetet javítják, a stresszt és a szorongást csökkentik, ezzel pedig alapvetően segítik a szexuális egészség javulását. De mik is a leggyakrabban használt gyógynövények ezen a területen?

A leghatékonyabb, szexuális javulást hozó növények

• Maca gyökér - a Dél-Amerikában honos, évelő maca kivonata számos tanulmány szerint javítja a libidót és a termékenységre is pozitív hatással van. Általa megszüntethetőek a potenciazavarok, de az energiatermelésben is segítő kezet nyújt.

• Királydinnye vagy tribulus terrestris - az éles tüskékkel borított növényt főleg a sportolók használják, mert szteroidokat tartalmaz, de megtalálható alapanyagként a szexuális serkentő termékekben is. Főként azért, mert növeli a tesztoszteronszintet.

• Ginzeng - Ázsiából indult világhódító útjára a ginzeng, melynek kivonata koncentrációs zavarok, kimerültség orvoslására jó, azonban értékes hatóanyagai (szaponinok, olajok, aminosavak, peptidek, vitaminok) által a bőrápolásban, rengeteg betegség elleni küzdelemben és persze a hálószobában is nagyszerű segítség.

• Ashwagandha - a kapszula és por formájában szedett étrend-kiegészítő. Az ashwagandha növénynek szintén a gyökerét használják egészségügyi pozitívumok elérésére, például stresszoldásra, immunerősítésre és a férfi teljesítmény fokozására.

• Fűrészpálma - a férfi erekciós zavarok egyik ismert orvossága, mely a prosztata egészségét, a férfi energiát is segíti és megoldás lehet a kopaszodásra is.

Szedésük előtt érdemes tudni

Vannak olyan szexuális zavarok, melyek hátterében egészségügyi probléma áll, amit nem lehet gyógykészítményekkel ellensúlyozni. Ilyenkor alapos orvosi kivizsgálásra van szükség, így ha hetek óta tartó gonddal küzd az ember, akkor jelentkezzen be háziorvosához vagy egy konkrét szakorvoshoz.