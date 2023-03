Gyöngyösi Márton: "Győzött a józanész, maradhatnak a robbanómotorok az EU-ban"

Az utazáshoz, a helyváltoztatáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jog olyan alapjog, amely minden demokratikus társadalmi berendezkedés egyik alapja. Nem mellesleg pedig egy olyan jog, amely az egyik kulcsa volt Európa felemelkedésének. Nincs olyan jóléti társadalom, amely a helyváltoztatáshoz való jogot ne ismerné el.

Ám legyünk gyakorlatiasak: a XXI. században a nagy távolságok leküzdésének szinte mindenki gépek erejét veszi igénybe. A személyes mobilitásnak (és az áruszállításnak is) a legfontosabb szereplője pedig az autó.

Az autózás egyeseknek hobbi, ám európaiak milliói számára az egyetlen módja annak, hogy munkahelyükre eljussanak, szeretteikkel találkozni tudjanak, és hogy a mindennapi életüket meg tudják szervezni. Magyarországon, ahol a vidéki tömegközlekedés évek óta egyre sorvad, és számos kistelepülést csak igen nehézkesen, vagy szinte sehogyan sem lehet tömegközlekedéssel megközelíteni, az autózás egy életbevágó ügy.

Éppen ezért az autózás kérdése egy nagyon komoly szociális kérdés is egyben. Az, hogy egy megbízható, és lehetőség szerint kényelmes személygépjárműhöz mennyi pénzért, és milyen feltételek mellett lehet hozzájutni, a létbiztonság, és az emberek életminőségének egyik meghatározó feltétele. Nem véletlen, hogy az 1956-os forradalom után még az újra berendezkedő kommunista diktatúra egyik első „hangulatjavító intézkedése” is az autótulajdon újbóli engedélyezése volt.

Az Európai Unió ezt a tényt hagyta teljesen figyelmen kívül, amikor nemrég amellett döntött, hogy 2035-től ne lehessen újonnan robbanómotoros járművet forgalomba helyezni az EU területén. A döntés értelmében alig 13 év múlva már csak elektromos járművet lehetett volna újonnan vásárolni.

Félreértés ne essék: egyáltalán nem vagyok az elektromobilitás ellenzője. Sőt, magam is kíváncsian várom az elektromos autókkal kapcsolatos technikai újdonságokat. Ugyanakkor az is tény, hogy jelen pillanatban egy elektromos autó ára nagyjából a kétszerese egy hasonló méretű robbanómotoros társáénak, miközben felhasználhatósága, bár egyre javul, még mindig korlátozott. A töltőhálózat ugyanis továbbra sem elég fejlett, Közép-Európa pedig sajnos ezen a téren is komoly lemaradással küzd. Ráadásul egy elektromos autó töltése több időt vesz igénybe, mint egy tankolás, miközben egyelőre még a felsőkategóriás luxusautók is legfeljebb annyi utat tudnak egy töltéssel megtenni, mint egy benzines kisautó.

Meggyőződésem, hogy az elektromos autóknak van jövője, ám ha belegondolunk, hogy a robbanómotoros korszakban nagyjából hatvan évbe telt, amíg az első autótól eljutottunk azokig a járművekig, amelyeknek a kezelése már nem igényelt átlagon felüli technikai érzéket, igazságtalan is volna elvárni, hogy a villanyautók pár év leforgása alatt képesek legyenek akár kontinenseket átszelni. Főleg, ha a gyártókat semmilyen versenyhelyzet nem kényszeríti arra, hogy a technikát fejlesszék.

Ezért örültem annak, hogy a hétvégén megszületett a megegyezés, amely szerint a robbanómotoros járművek gyártása 2035 után is folytatódhat, amennyiben ezeket a járműveket bioüzemanyaggal lehet működtetni. Úgy gondolom, hogy ez egy megfelelő kompromisszum, amely továbbra is fenntartja a választási lehetőséget az emberek számára, valamint arra sarkallja az elektromos autók gyártóit is, hogy villanyautóik árát és hatótávját egyre közelítsék a robbanómotoros járművekéhez.

A társadalommérnökökkel, és a zöld utópiák híveivel szemben ugyanis jobboldali, konzervatív politikusként úgy gondolom, hogy még a legszükségesebb változásokat sem lehet elsietve, átgondolatlanul véghezvinni. Tény, hogy az emberiségnek tennie kell azért, hogy a károsanyag-kibocsátást minimalizálja. Ám ennek ára nem lehet az, hogy tömegek életét lehetetlenítjük el tiltásokkal, valamint egy olyan technológia erőltetésével, amely még a nyugati középosztály számára is nehezen megfizethető… hát még Magyarországon, Lengyelországban, vagy éppen Bulgáriában!

A mostani megegyezést egy fontos garanciának tartom, amely egyaránt szolgálja az emberek, valamint a technikai fejlődés, és végső soron az elektromobilitás érdekeit is.