Gyöngyösi Márton: A Fidesz politikája európai, jobboldali körökben is megosztó

Gyöngyösi Márton volt az egyik meghívott vendég az Európai Keresztény Politikai Mozgalom (ECPM) hétvégén megtartott közgyűlésén. A franciaországi Rambouillet-ban zajló rendezvényen a küldöttek megvitatták az ECPM feladatait és megbeszélték a közelgő európai választásokkal kapcsolatos stratégiai kérdéseket. A Jobbik-Konzervatívok elnöke, EP-képviselő, Facebook-posztjában úgy fogalmazott, meghívása azt is jelenti, hogy „amikor a Fidesz-kormány az Európa felé vezető hidakat felégeti, mi építsük őket”. Gyöngyösi Márton az Alfahírnek a helyszínről számolt be az ECPM konferenciájáról.

Mit kell tudni Európai Keresztény Politikai Mozgalomról?

Az Európai Keresztény Politikai Mozgalom (ECPM) egy keresztény-konzervatív pártokat tömörítő pártcsalád, amelynek számos országból vannak tagpártjai. Sokáig magyar tagja is volt, olyannyira, hogy maga az ECPM is Magyarországon, Lakitelken alakult meg még 2002-ben. Ám mivel a részt vevő magyar politikusok, valamint pártjaik már nem voltak tovább érdekeltek a hagyományos keresztény és jobboldali érdekek képviseletében, így a pártcsalád magyar tagpárt nélkül maradt. Bízom benne, hogy az űrt hamarosan a Jobbik-Konzervatívok tölti majd be.

Hogyan kell elképzelni az ECPM közgyűlését? Milyen kérdésekről, felvetésekről, irányelvekről, illetve elvi-politikai irányvonalról beszéltek a küldöttek?

Az olyan praktikus kérdések mellett, mint az előző évre vonatkozó beszámolók, valamint a költségvetés elfogadása, számos politikai kérdés volt napirenden. Jövőre európai parlamenti választások lesznek, amelyek kapcsán felmerült a kérdés, hogy a tagpártok mennyire hangolják össze az üzeneteiket, illetve a kampányukat. Napirenden volt tehát egy közös, az alapelveket rögzítő politikai program, valamint egy elvi nyilatkozat tartalma is. Emellett pedig sor került az újonnan érkező, tagjelentkező, valamint vendégként meghívott pártok bemutatkozására is.

Milyen politikai jelentősége van egy ilyen meghívásnak?

Két okból is nagyon fontosnak tartom ezt a meghívást. A pártcsaládok egy nagyon komoly befolyással rendelkező hálózatot jelentenek, és nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy egy párt a szavazóit eredményesen tudja képviselni az európai politikában. Természetesen nagyon fontosak a parlamenti viták, és a formális politizálás, ám magam is látom, hogy 27 uniós tagállam politikája komoly hangzavart tud eredményezni. Ahhoz pedig, hogy egy-egy fontos döntéshozóhoz el tudjunk jutni, vagy más országból érkező képviselőket meg tudjunk győzni arról, hogy egy a magyar embereknek fontos ügyet támogassanak, óriási segítség egy pártcsalád támogatása. Látható, hogy a Fidesz milyen szinten szorult ki a döntéshozatalból, amióta a pártcsaládja, az Európai Néppárt kitette a szűrét. Ha a Fidesz nem került volna pártcsalád nélkül a politikai senkiföldjére, aligha állhatott volna elő olyan helyzet, hogy Magyarország nem kap uniós forrásokat. Mindez pedig csak a jéghegy teteje. Mindez visszafelé is igaz, az ECPM-hez való csatlakozással a Jobbik - Konzervatívok sokkal jobban fogja tudni képviselni a magyarokat.

Mindemellett persze el kell mondanom, hogy a meghívás, és a közgyűlésen való részvétel egy komoly elismerése is a pártunk politikájának. Úgy is mondhatnám, hogy sok év munkája beérett: immár komolyan vesznek bennünket az európai politikában, és vannak partnereink.

Szóba került akár egymás közötti beszélgetés során a Fidesz?

Természetesen. Európa más országaiban igen nehezen értik azt, ami jelenleg Magyarországon zajlik. Kétségtelen, hogy akadnak még politikusok a jobboldali színtéren, akik a régi Orbán Viktorra emlékeznek, ám látványosabb az, hogy a Fidesz politikája már a jobboldali, konzervatív körökben is egyre inkább megosztó.

Magas tisztséget viselő politikusok, vagy fontos beosztású háttéremberek között pedig már nincs olyan, aki nem tekintene rosszallóan az Orbán-kormány oroszbarát politikájára, vagy ne hűlne el a kommunista ársapkák és lopakodó tervgazdaság láttán. Értetlenség övezi az orbáni politikát Európában, a jobboldalon pedig egyre többen tartják őt a konzervatív eszmék árulójának.

Volt olyan küldött akit ezután személyesen is meghívott Magyarországra?

Nem hivatalos látogatást korábban is tett már nálunk Budapesten az ECPM képviselője. Amennyiben pedig a tagfelvételi procedúra hivatalos része is elkezdődik, kötelező is lesz számunkra, hogy Magyarországon közös programokat szervezzünk.

*Címlapkép: Gyöngyösi Márton a Jobbik-Konzervatívok elnöke Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd