Gyöngyösi: Orbán Viktor borzasztóan élvezi, hogy ő játssza az európai politika Besenyő Pista bácsiját

Gyöngyösi Mártont, a Jobbik-Konzervatívok elnökét kérdezte az Alfahír azokról az ellentmondásokról, amiket Orbán Viktor hangoztatott az Európai Unió költségvetésével összefüggésben ma reggel a Kossuth rádióban. A Brüsszelben tartózkodó kormányfő szavai kemény reakciókat váltottak ki a jobbikos EP-képviselőből.

93 ezer négyzetkilométeres összeszerelő-üzem külföldi vendégmunkásokkal

Azzal kapcsolatosan, hogy az uniós bevándorláspolitikát bíráló miniszterelnök már „migránsgettók” létrehozását vizionálja, miközben a kormánya külföldi vendégmunkásokat fogad be ezrével Magyarországra, Gyöngyösi Márton lapunknak kissé ironikusan azt mondta:

„Mert ugye Kelet-Magyarországon, de akár Budapest egyes részein nincsenek olyan negyedek, ahová az ember nem meri betenni a lábát, a hatóságok meg udvariasan elnéznek a probléma fölött... Természetesen irónia volt, mindenki tudja, hogy ezek a helyek léteznek, csak 2015-ben Orbán rájött, hogy könnyebb neki a nyugati migránsgettókkal riogatni, mint a magyarországi szegregátumok nyomorát és bűnözési rátáját kezelni. Minek is, ott elég kiosztani az ingyenkrumplit, és senki sem tesz fel neki kérdéseket mondjuk a magyar középosztály kilátásairól, meg az oktatás helyzetéről.”

Az orbáni taktika egyszerű: elüldözni az országból minden gondolkodó embert, elpusztítani az oktatást, aztán létrehozni egy 93 ezer négyzetkilométeres összeszerelő-üzemet, amihez ha kell még olcsó munkaerő, akkor majd hoznak be külföldről. Ha kell 500 ezer külföldi, akkor annyit, ha meg egymillió kell, akkor meg majd annyit

– világított rá a Jobbik-Konzervatívok vezetője, aki egyúttal azt is felvetette: „nekem erről megvan a véleményem, ugyanakkor az tényleg érdekelne, hogy mindezt hogyan nyelik le azok az Orbán-rajongók, akik napi 24 órában rettegnek attól a közösségi médiában, hogy a sorosista háttérhatalom biorobotokká teszi őket, meg elveszi a nemzeti büszkeségüket. Vagy ha Orbán csinálja ugyanezt, az nem fáj annyira?”

Orbán oroszbarát alkuja nem áll messze a kádári alkutól

Gyöngyösi azt is kifejtette, mit gondol arról, hogy az Ukrajnának adott mintegy 70 milliárd euró után Orbán visszatartaná a háborúban álló ország további támogatásait, mégis a béke és a tűzszünet üzenetét hangoztatja.

„1956. október 23. és november 4-e között Magyarországon forradalom volt, és szabadságharc. Háborút viseltünk a Szovjetunió ellen, mert szabadon akartunk élni. November 4-e után Orbán szellemi elődje, a szovjet tankokon bevonuló Kádár János „munkás-paraszt” kormánya ezután végül is békét teremtett: jött az akasztófák, a jeltelen sírok békéje. Orbán Viktor Magyarországon azokat kívánja megszólítani, akik akkor megkötötték a kádári alkut, és Trabantért, hétvégi házért, meg hűtőszekrényért 30 évig hallgattak a koncepciós perben elítélt, megkínzott, tönkretett, felakasztott, és jeltelen sírokba lökött rokonaikról, barátaikról, ismerőseikről. Nekik szimpatikus lehet az is, hogy most Orbán ugyanezt a moszkovita alkut ajánlgatja az ukránoknak” – elevenítette fel a történelmi párhuzamot a Jobbik EP-képviselője, majd nyomatékosította, hogy ő viszont nem a november 4-i, hanem az október 23-i magyarokat szeretné megszólítani:

Szerintem Magyarország jövője nem a megalkuvókban, hanem a bátrakban van, akik ki mernek állni a szabadságuk, és a véleményük mellett, és akik nem olcsó gulyáskommunizmusra vágynak, ahol állambácsi felé lehet a markunkat nyújtogatni, hanem képesek előre gondolkodni, a jövőjüket megtervezni, és kitartóan dolgozni, a pénzüket pedig befektetni, és jól forgatni.

„Azt gondolom, hogy az ilyen embereknek azt sem kell hosszan magyarázni, hogy most az „ukrán részvény” olcsó, de ha véget ér a háború, busásan fog megtérülni. A többi európai ország majd ott lesz, és bezsebeli a hasznot az újjáépítésből. Mi meg, ha így halad, majd nézzük őket, és hőbörgünk, hogy micsoda balsors érte megint a magyarságot. Pedig csak nem kellett volna már megint a moszkovitákkal paktálni. Én szóltam...” – fogalmazott Gyöngyösi.

Az európai politika Besenyő Pista bácsijának annyiszor van igaza, ahányszor csak akarja

Kíváncsiak voltunk arra is, hogyan értékelné Orbán Viktor azon magyarázatát, miszerint az Oroszországot sújtó szankciók hatástalanok, Európa viszont szenved a magas inflációtól (holott az csak hazánkban kiemelkedően magas, 20 százalék feletti méreteket ölt az EU-ban – a szerk.). Erre az ellenzéki pártelnök úgy reflektált:

„Úgy látom, hogy Orbán Viktor borzasztóan élvezi azt a magára osztott szerepet, miszerint ő volna az európai politika Besenyő Pista bácsija, akinek annyiszor van igaza, ahányszor csak akarja. ”

„Sajnos ebbe a nagy színjátékba annyira bele is feledkezik ma már, hogy azt sem veszi észre, hogy Oroszországban éppen a minap zajlott le egy nyílt puccskísérlet, amit végül Putyin csak belarusz kollégája segítségével tudott valamennyire kivédeni. És a mostani lázadók csak egy csoport a számtalan, fegyencekből toborzott, törvényen kívüli magánhadsereg között, akikkel most az oroszok Ukrajnában harcolnak – már amíg pár hadúr rá nem jön, hogy nagyobb haszon neki Bahmut helyett pár orosz nagyvárost elfoglalni. Ezek után azt mondogatni, hogy Oroszország egy szuperhatalom, amit a szankciók, meg a háborús helyzet meg sem karcol, engem erősen a Gyalog galopp klasszikus hídjelenetére emlékeztet, ahol a hidat őrző Fekete lovag még akkor is fenyegetőzve kiabál ellenfelével, mikor már kezét-lábát levágták” – vélekedett.

Ami az inflációt illeti, a Jobbik-Konzervatívok elnöke arra is kitért:

„Őszintén kívánom, hogy minél több magyar család tudjon eljutni akár csak egy rövid kirándulás erejéig legalább a szomszédos országokig, hogy a saját szemével is láthassa, mennyi volt az infláció az EU többi országában. Kettő százalék, három százalék, esetleg öt százalék...”

„Ehhez képest Magyarországon 20 százalék feletti adatot látunk. Lehet ezt háborús inflációnak nevezni, csak nem az orosz-ukrán háború az oka, hanem Orbán háborúja az EU-val. Ez a helyzet” – jelentette ki Gyöngyösi Márton.

Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök (k), mielőtt interjút ad a Kossuth Rádiónak a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) brüsszeli képviseleti irodájában az Európai Unió tagországai állam- és kormányfőinek kétnapos tanácskozása idején 2023. június 30-án. (MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)