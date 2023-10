Lukács: Ha a Fidesz terve sikerül, akkor Rákay Philipet Rákay Filipinónak fogják hívni

Lukács László György, a Jobbik-Konzervatívok frakcióvezetője két fontos kérdésről beszélt hétfőn a parlamentben, ahogy ő fogalmazott „a haza védelmében”.

Beszélnünk kell a határőrség ügyéről, mert a magyar határokon, különösen a déli határszakaszon komoly nyomás van, és várhatóan a közel-keleti események ezt még fokozni fogják.

A jobbikos politikus emlékeztetett, hogy pártja az elmúlt évtizedben már többször is javasolta, illetve most is azt javasolja, hogy egy szervezetileg önálló, professzionális határőrségre volna szükség. Rámutatott: 2007-2008-ban a Fidesz az akkori baloldali kormánnyal közösen elindította azt a folyamatot, amelynek eredményeképp a határőrség megszűnt és a rendőrségbe olvadt bele. Kiemelte: ennek következtében számos olyan kapacitást elveszített, amire most égető szükség volna a határokon. Hozzátette: nem késő lépni, még mindig meg lehetne szervezni egy jól szervezett, rendesen megfizetett, professzionális határőrséget.

Az is felháborító, hogy miközben azt várjuk el, hogy a honvédeink, a rendőrök, illetve az oda vezényelt polgárőrök a határt védjék, aközben a kormány embercsempészeket enged szabadon.

Lukács László György szerint elfogadhatatlan, hogy az állam lemond arról, hogy érvényesítse azokat a jogkövetkezményeket, büntetéseket, ami megfelelő elrettentő erővel bírna az embercsempészek számára. „Magyarország nem lehet az a hely, ahol ilyen súlyos bűncselekményeket elkövető embereket, mint az embercsempészek szabadon engednek, és hagyják, hogy tovább tevékenykedjenek, és az országba hozzanak most már erőszakos migránsokat” – fogalmazott az ellenzéki képviselő. Világosan látszik, hogy a magyar határokat ezektől a támadásoktól meg kell védeni, és a Jobbik-Konzervatívok a határőrség felállításáról szóló javaslata pontosan erről szól.

Ezután áttért az egyre aktuálisabb migránsmunkás kérdésre:

Ezek az emberek azért érkeznek Magyarországba, már most is ezrével-tízezrével, hogy elvegyék a magyar emberek munkáját, hogy alacsonyan tartsák a béreket, hogy ne kelljen tisztességesen megfizetni a jól képzett és becsületes munkaerőt. (...) A migránsmunkások betelepítése Magyarországra nézve veszélyes, éppen ezért ezt meg kell állítani.

Szerinte ez oda vezet, hogy a magyar emberek nagy része elköltözik a szülőföldjéről: jobb esetben csak az ország nyugati részére, rosszabb esetben külföldre, Nyugat-Európába.

A jobbikos frakcióvezető rámutatott: ugyan a Fidesz-kormány visszakozott a november 1-től életbe lépő migránsmunkástörvénnyel kapcsolatban, de nem lehet bennük bízni, mivel eddig is nyitvahagyták ezt a kiskaput, és lehetővé tették, hogy a NER-közeli cégek migránsmunkássázllókat építsenek, és oda ázsiai vendégmunkásokat telepítsenek be.

Lukács László György szerint ha a kormány terve sikerül, és betelepítenek 500 ezer migránsmunkást, akkor

a végén még azt is megéljük, hogy az önök által oly kedvelt Megafon vezetőjét Rákay Philip helyett Rákay Filipinónak fogják hívni

– humorizált a politikus nagy derültséget keltve az Országgyűlésben.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt állította, hogy a Jobbik kiállít a migránsok betelepítése ellen. Ezt bizonyítani nem próbálta. A határőrség ügyével kapcsolatban jelezte, havonta 100-150-en jelentkeznek határvadásznak, hónapról hónapra veszik fel a jelentkezőket.

Közölte, minden magyar állampolgárságú embercsempész magyar börtönben ül, de az elmúlt években sok olyan embercsempész került a magyar börtönökben, aki nem beszél magyarul, más a kultúrája, ők többletterhet jelentettek. Megint arra hivatkozott ezzel kapcsolatban, hogy más európai országok nem vettek át Magyarországon elfogott embercsempészeket, illetve nem járultak hozzá a fogvatartásuk költségeihez.

Senki büntetését nem engedték el, ha még egyszer elfogják őket Magyarországon, azonnal mennek vissza a börtönbe – mondta.

Címlapkép: Béli Balázs/Alfahír