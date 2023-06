„Ha lett volna vödör, akkor belehánytam volna” - folytatódott Boldog István korrupciós pere

Az érintett polgármesterek meghallgatásával folytatódott Boldog István korrupciós pere a Fővárosi Törvényszéken. A vád szerint Boldog István és társai előre leosztották a települések TOP-os pályázatait (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program), hogy ki csinálja a közbeszerzést, kiket kérnek fel, kik nyernek, kik a kivitelezők, majd a klasszikus „visszaosztás” során pénz adtak vissza a pályázaton nyertes polgármesterek Boldognak. Az ügyészség hat év letöltendő börtönt, ötmilliós pénzbüntetést és 6,6 millió forint értékű vagyonelkobzást indítványozott Boldogra, akit többek között hivatali vesztegetés elfogadásával vádolnak.

A Telex tudósítása szerint elsőként rögtön a vádban szereplő pályázatok idején a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökeként dolgozó Kovács Sándort hallgatták meg, aki 2018 óta fideszes országgyűlési képviselő. A fő kérdés pedig mindvégig az volt, hogy kinek milyen beleszólási jogköre volt ezeknél a TOP-os pályázatoknál, és a fideszes politikus szerint neki megyei közgyűlési elnökként gyakorlatilag semennyi, de az országgyűlési képviselőnek sem, senkinek, itt független szakértők pontoztak.

Elmondta, hogy egyeztetnek ugyan a pályázatok előtt, hogy ki, mire pályázna, hogy a települések ne szúrjanak ki egymással, de aztán a pályázatot beadják, az államkincstár formailag leokézza, aztán két, ismeretlen független szakértő pontozza. Mire a megyei közgyűlés szavaz róla, már csak annyit néznek, illeszkedik-e a pályázat a megyei fejlesztési koncepcióba. Többször fölmerült, hogy azon a napon, amikor pár óra alatt többszáz pályázatról döntöttek, ott mégis mit mérlegeltek, de Kovács szerint azokat a pályázatokat, amik eléjük kerültek, már mind elfogadásra érdemlegesnek nyilvánították.

A volt megyei közgyűlési elnök tartotta, hogy a titoktartást senki nem szegte meg, a folyamat teljesen zárt, azt senki nem tudta befolyásolni, nekik pedig semmilyen belelátásuk, beleszólásuk nem volt a pályázatokba. Amikor pedig pár óra alatt 40 milliárdnyi pályázatról döntöttek és szavaztak, Kovács szerint megalapozott döntést hoztak, mert a szakemberek már látták azokat a pályázatokat, a megyei közgyűlés döntése már gyakorlatilag formális volt.

Elismerte ugyan, hogy voltak egyeztetések Boldog István részvételével is, de csak a véleményét mondhatta el mindenki, beleszólása nem volt a képviselőnek, a megyei közgyűlésnek csak a „társadalmasítás” volt a feladata.

Egy másik meghallgatott polgármester azonban erről másképp vélekedett: Kazinczi István tiszatenyői polgármester szerint Boldog István „föld és ég ura”, és hatalmas szerepe van az elnyert pályázatokban. Neki például a 2014 utáni fideszes irány nem igazán tetszett, ezt ki is fejezte, ami miatt szerinte érte megtorlás a települést, mert volt olyan, hogy kihúzhatták volna egy-egy nehéz helyzetből Tiszatenyőt, de nem tették meg, „mert nem tetszett nekik, ahogyan én politizálok”.

Az ügy második vádpontja arról szól, hogyan keresték meg Boldog emberei a körzet településeinek polgármestereit azzal, hogy a nyertes pályázati pénzekből mennyit kell visszafizetni, például arra, hogy Boldog kampányát finanszírozzák. Ma meghallgatták Hegedűs Istvánt, Tiszaföldvár polgármesterét is, aki elmesélte, hogyan emlékszik erre.

Azt mondta, Fehér Petra - Boldog István egykori mindenese és bizalmasa, másodrendű vádlott - megjelent nála Boldog másik táskás emberével, K. Péterrel, és kérték, csukja be az ajtót. Majd előadták neki, hogy 10 százalékot le kell adni a pályázati pénzekből a Fidesz részére, ezzel kell támogatni a pártot a választásokon.

Hegedűs István elmondása szerint felháborította a kérés mivel, sosem találkozott előtte ilyennel, ráadásul azt is mondta, hogy eleve rá kell még tenni saját forrásokból ezekhez a pályázati pénzekhez, hogy megvalósuljanak a projektek, eleve nem is lenne benne plusz.

De Boldog embere, K. Péter azt válaszolta, hogy vannak alvó cégek, amiket beindítanak a projektek miatt, és azok megcsinálják olcsóbban, hogy megmaradjon az a 10 százalék.

A polgármester azt mondta, visszautasította ezt a dolgot, amire azt a választ kapta, hogy jól gondolja meg, mert a jövőben is szükség van a települése fejlődésére, és így nem biztos, hogy lesznek támogatható projektjeik. De hozzátette, hogy Boldog István neve nem hangzott el, nem Boldog kampányára kérték a pénzt. Szóban annyit mondtak, ez elvárás a Fidesz részéről a kampányra. Elmondása szerint még vagy 2-3 alkalommal keresték, de mindig lemondta a találkozókat.

A tárgyaláson Fehér Petra és K. Péter is jelen volt és a tanú meghallgatása után fel is állt, majd emelt hangon mondta a polgármesternek, hogy hazudik, a 10 százalék pedig ha valamilyen szinte el is hangzott, akkor csak úgy, hogy szerintük annyi nyereség lehet, hogy van ebben a projektben és akkor nem kell hozzátenni az önkormányzat pénzéből.

A bíróságon most a polgármester hozzátette: néhány polgármestert felhívott, hogy megbeszélje velük ezt a pénzvisszakérős történetet, és mással is történt hasonló. Martfűi kollégája egyenesen úgy fogalmazott emlékei szerint a jelenetről: „Ha lett volna vödör, akkor belehánytam volna.”

A tiszaföldvári polgármester korábbi vallomásában azt mondta: azért nem jelentette fel a nála megjelent embereket, mert nem tudta volna bizonyítani a beszélgetést, és félt attól, hogy tényleg nem fognak a jövőben semmilyen pályázatot nyerni, ha feljelentést tesz.

A Telex kitért az előző tárgyalásra is, amikor meghallgatták „a világ legfeledékenyebb fideszesét”. Berec Zsolt, Jász-Nagykun-Szolnok-megye egykori fideszes közgyűlési alelnökét.

Berec a terület polgármestereivel egyeztetett a települések különböző pályázatairól, de hihetetlen módon, mára sajnos semmire nem emlékszik. Egy korábbi interjúban a szóban forgó pályázatokról elmondta, hogy bár a pályázati igények helyből indulnak, de ahogy ő fogalmazott,

„komoly konszenzust alakítottunk ki a polgármesterekkel, hogy ezt a pénzt, hogyan használják fel. Hogy lehetőleg ne 80 milliárdra pályázzanak, hanem egy kis rátartással ugyan, de senki ne lépjen a másik lábára, és hogy szépen mindenkinek jó legyen, mindenki örüljön, és kicsit mosolyogjon a csoportképen a végén.”

A tárgyaláson a bíró kérdéseire, Berec Zsolt a következőket válaszolta:

„Én nem emlékszem ilyenre. Nem tudom, nagyon távoli ez nekem már.”

„Nem tudom, én csak vendég voltam, igazából már akkor sem értettem emlékeim szerint, hogy miért vagyok ott, talán a szakmai kérdésekre választ tudok adni (…), igazából nem emlékszem ezekre a megbeszélésekre”

„Nem emlékszem, nincs még a kép sem előttem, hogy milyen formában kaptam ezeket a pályázatokat.”

„Én leginkább kívülállónak éreztem magam (…) a beszélgetéseknek nem én voltam a főszereplője”

„Tartalmakra nem nagyon emlékszem. Annyira nem volt szerepem, olyan emlékképem maradt meg, hogy a laptopom mögött ülök és teljesen mást csinálok”.

Berec ma is jelen volt a tárgyaláson, a tiszaföldvári polgármester meghallgatása után ki is hívták a mikrofonhoz, hogy újra azokról a megbeszélésekről kérdezzék, amiken részt vett. Többek között a kétpói önkormányzat épületében, ahol Fehér Petra kérésére mindenkinek le kellett adnia a telefonokat, ő pedig egy laptoppal ült az asztalnál, és a tiszaföldvári polgármester tippje szerint az összegeket jegyzetelte le, amikről beszéltek egy-egy pályázatnál. Erről kérdezte ma a bírónő, amikre Berec kérlelhetetlen következetességgel a következőket válaszolta:

“Igen, ahogy a tanú is elmondta, laptop volt előttem, emlékeim szerint egészen mást csináltam, de nagyon halovány, korábban is azért nem tudtam, mert távolinak tartottam.”

"Nem emlékszem erre a projektre, nem tudom, szakmai alapon javasolhattam, hogy próbáljanak meg nagyobb összegre pályázni.

“Olyan sok pályázat volt és olyan sok település.”

“Konkrétan nem emlékszem az esetre, nagyon sok pályázat volt, legalább 6 éve volt.”

“Átállt a sötét oldalra”

A mai tárgyalási napon meghallgatták Tiszatenyő és Törökszentmiklós polgármestereit is. Mindkét polgármester elmondta, hogyan keresték fel Fehér Petráék, hogy a megnyert pályázatokból csorgassanak vissza pénzt. De náluk már egyenesen 20 százalékról beszéltek.

A benzinkártya és a diplomata útlevél, az, hogy nem kell kivárnom a sort a határellenőrzésnél

- sorolta a Telexnek Boldog István a tárgyalás szünetében, hogy mi hiányzik neki leginkább, mióta nem országgyűlési képviselő.

A tárgyalás jövő héten folytatódik.

Címlapkép: Boldog István elsőrendű vádlott, volt fideszes országgyűlési képviselő. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt