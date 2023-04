Hónapok óta figyelmeztették a veszélyre, de az Orbán-kormány csak most tiltja meg az ukrán gabona importálását

A kormány elkötelezett a magyar gazdatársadalom érdekeinek képviselete mellett, éppen ezért érdemi uniós intézkedések hiányában, Lengyelországhoz hasonlóan, átmeneti jelleggel megtiltja az Ukrajnából származó vagy onnan érkező gabona és olajosmagvak, valamint több más mezőgazdasági termék Magyarországra történő importálását - jelentette be Nagy István agrárminiszter szombat késő este.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető kifejtette: a jelenlegi piaci folyamatok folytatódása olyan komoly károkat okozna a magyar mezőgazdaság számára, hogy rendkívüli intézkedésekkel kell ezeknek gátat szabni.

AZ MTI szerint hozzátette, az Európai Unióban már meg nem engedett termelési gyakorlatokkal, ennek következtében rendkívül alacsony termelési költséggel működő ukrán mezőgazdaság a teljes körű vámmentesség és szabad kereskedelemi lehetőségek birtokában az európai piacra a gabona és olajosmagvak mellett olyan nagy mennyiségű baromfit, tojást és mézet is kezdett exportálni, ami ellehetetlenítette a hazai és a közép-európai gazdálkodók értékesítési lehetőségeit.

Nagy István hangsúlyozta, a Magyarországra történő behozatal korlátozása átmeneti jellegű és 2023. június 30-ig tart, ez elegendő idő lehet érdemi és tartós megoldást jelentő uniós intézkedések meghozatalára, az ukrán áruk teljes körű vámmentességének, a szolidaritási folyosók működésének átgondolására.

A közlemény szerint az agrárium szereplői elvárják az európai mezőgazdaság tisztességes piaci viszonyainak biztosítását az Európai Uniótól.

A magyar kormány mindig a magyar gazdák mellett áll és megvédi a magyar mezőgazdaságot - emelte ki a közlemény szerint a tárcavezető.

Ennek a kijelentésnek nyilván ellentmond a valóság, hiszen már tavaly nyár óta mindent megtett az Orbán-kormány, hogy hazánkban mindenféle kontroll nélkül ömöljön Ukrajnából a silány minőségű és olcsó gabona. Nagy István az ungvári megbeszélése után kijelentette, Magyarország érdeke, hogy a szárazföldi útvonalon részt vegyen az ukrán export szállításában, míg július 18-án a külügyi államtitkár a kockázatokkal és a magyar gazdákkal nem törődve arról beszélt, "ez a munka elvezethet oda, hogy Magyarország az egyik legfontosabb folyosója lesz az ukrajnai gabonának a világ felé".

Erről a folyamatról ITT ÍRTUNK részletesen.

Szijjártó Péter külügyminiszter sem izgatta magát túlzottan, amikor a fényeslitkei vasúti átrakóterminál átadása kapcsán arról beszélt, hogy arról beszélt, hogy a fejlesztésnek köszönhetően óránként mintegy 800 tonna gabona átrakására lesz lehetőség, és a kiterjedt tárolási kapacitások is biztosítják, hogy a szomszédos országból érkező áru eljuthasson a célországokba, és reményét fejezte ki, hogy "egyszer ez a terminál majd a békében fogant céljait is teljesíteni tudja".

Az egész helyzet drámai voltát 2022. december 7-én a Rail Cargo Hungaria mutatta be. A vasúti árufuvarozó társaság azzal dicsekedett el, hogy már egymillió tonna ukrán gabonát fuvarozott.

A 80 százalékban kukoricából álló gabonaszállítmányok részaránya az Ukrajnából érkező áruforgalomban a tavalyi 2 százalékról 30 százalékra nőtt - tették hozzá. Tájékoztatásuk szerint a több mint 17 ezer vagonban érkezett ukrán szemes termény kétharmada magyarországi megrendelők telephelyére került, a fennmaradó rész Olaszország és Ausztria gabonatárolóiba ment tovább.

Pedig akkor már a Parlamentben is téma volt az ukrán gabona - igaz, mindössze egyetlen agrárpolitikus, Bencze János (Jobbik-Konzervatívok) figyelmeztette a kormányt szóban és írásban is, hogy az országban ragadt ukrán gabona tönkreteszi a magyar gazdákat, másrészt egészségügyi kockázatai is vannak a szennyezett készleteknek (Ukrajnában nem olyan szigorúak a szabályozások, mint az Európai Unióban).

Az Orbán-kormány mindössze a Brüsszellel szembeni kommunikációs küzdelmében használta fel a magyar gazdák ügyét (a szokásos "Brüsszel nem ad pénzt" szlogennel), de érdemben nem tett semmit a helyezet javítása érdekében.

Persze, az Ukrajnából érkező gabona ügye, és az Európai Bizottság szűklátókörű politikája nemcsak hazánkat sújtotta, hanem a teljes kelet-közép-európai térséget. Sok országban tüntetések zajlottak, míg a lengyel agrárminiszter, Henryk Kowalczyk a lemondását pont aznap időzítette, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Varsóba látogatott... Ennek kapcsán Bencze János megkérdezte Nagy Istvánt, hogyha már nem tesz semmit érdemben a magyar gazdákért, akkor a felelősséget vállalva lemondana-e ő is. Végül ez elmaradt, ám az import leállítása csak a kezdet, valahogy ki kellene söpörni a hazánkba ragadt ukrán gabonát is.

Címlapkép: Egy széles nyomtávú ukrán szerelvény kukoricaszállítmányának átrakodása az Eperjeske átrakó pályaudvaron 2022. július 22-én. - MTI/Vajda János