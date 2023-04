Így próbálná meg a kormány a tervközpontból "kötelező akciózásra" bírni a boltokat

Mivel az Orbán-kormány is úgy látja, hogy az infláció mérséklődésének üteme "még nem áttörő" (ebben a cikkünkben mutattuk be, hogy valójában nem is csökkent az infláció még márciusban sem), és mivel az áremelkedést gerjesztő ársapkákákat sem engedik el, ezért egy újabb ötletet találtak ki, amelyet részben a tegnapi kormányinfón, részben egy mai közleményben ismertetnek.

Ebben arról tájékoztatnak, hogy a legutóbbi kormányülésén - amellett, hogy 2023. június 30-ig meghosszabbították az élelmiszerárstoppot - görög és francia példák alapján új inflációellenes eszköz bevezetéséről határoztak: a jelentősebb bevétellel rendelkező kiskereskedelmi üzleteket rendszeres akciók meghirdetésére kötelezik.

"A tervezett szabályozás szerint a fontosabb élelmiszerek 20 termékkategóriába (pl. baromfihús, sajt, kenyér, péksütemény, zöldség, gyümölcs) kerülnek besorolásra annak érdekében, hogy kellően széles termékskálára terjedjen ki a kedvezményes vásárlás lehetősége. Az érintett kiskereskedelmi üzleteknek valamennyi kijelölt termékkategóriából egy-egy szabadon választott terméket a kötelező árleszállítást megelőző 30 napban tapasztalt legalacsonyabb árnál legalább 10 százalékkal szükséges kedvezőbb áron értékesíteniük. Az akciókra heti rendszerességgel kell sort keríteni, ami nem vonatkozhat árstopos termékekre.

A szabályozás alapján tehát az érintett kiskereskedelmi boltokban az adott héten az akciózott termék eltérhetnek egymástól, emellett egy adott kiskereskedelmi egységben hetente is változhat az adott termékek köre. Ez kiemelten fontos a verseny fenntartása érdekében.

Az aktuális kedvezményezett áru termékek listáját az üzletek bejáratnál és az akciós újságokban jól látható módon fel kell tüntetni. Ez alapján minden héten a vásárlók rendelkezésére áll majd egy 20 termékből álló akciós áru élelmiszerkosár az adott boltban, amit az előző hónaphoz képest sokkal olcsóbban vásárolhatnak meg.

A kötelező akciózás legkésőbb 2023. június 1-ig kerül bevezetésre. A Kormány a részletszabályok kidolgozására a Gazdaságfejlesztési Minisztériumot és az Agrárminisztériumot jelölte ki."

Mint írták, ettől az intézkedéstől azt várják, hogy az árak csökkentésével és a versenyhelyzet fokozásával megállítható a túlárazás és a spekuláció, így már a közeljövőben tovább mérséklődhet az infláció.

Címlapkép: MTI - archívum