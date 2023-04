Június 30-ig maradnak az árstopok, és a boltokat akciókra kényszeríti a kormányzat

Komoly bejelentésekre került most sor a csütörtök reggel megtartott kormányinfón, mindezt úgy, hogy az intézkedések részletszabályai még nincsenek kidolgozva.

A szokásos „békepárti” és nukleáris háborús monológ után Gulyás Gergely elismerte, ahhoz, hogy év végére egy számjegyű legyen az infláció, sok tényezőnek kell egyszerre megvalósulnia.

Majd bejelentette: július 30-ig meghosszabbítják az árstopokat.

Ez azért ellentmondásos intézkedés, mert Farkas Sándor államtitkár a parlamentben ismerte el, hogy épp az ársapkák miatt emelkedtek a fogyasztói árak a boltokban.

A kancelláriaminiszter üdvözölte a jegybank döntését a hitelkamat várható csökkenéséről.

Beszélt arról is, hogy a tavalyi történelmi aszály után az időjárás idén eddig „kegyes volt” a gazdákhoz, de a múltévi károkat rendezni kell. A kormány döntése szerint idén az öntözés ingyenes lesz. Később egy kérdésre elárulta, ez tízmilliárd forintot tesz ki.

Tehát a tavalyi történelmi aszály alatt mindössze tízmilliárd forintot kellett volna fordítani a mezőgazdasági öntözés biztosítására. Akkor erre nem volt plusz forrás.

Gulyás Gergely beszélt az ukrán gabona és egyéb mezőgazdasági termékek átmeneti importjáról is. Szerinte az elmúlt hetekben és hónapokban elhangzott érvekből kiderül, hogy csak azért engedték be az országba ezeket a készleteket, hogy a magyar állam így segítse az afrikai éhezőket. (Ebből a cikkből kiderül, hogy ez nem teljesen igaz.)

Jellemző, hogy a kukoricáé 7000 százalékkal, a búza behozatala pedig 1000 százalékkal nőtt – mondta Gulyás Gergely. Hozzátette: a többi érintett tagállammal közösen tárgyalunk a bizottsággal, és szerinte úgy tűnik, hogy Brüsszel is hajlandó konkrét intézkedést elfogadni.

Ezután Szentkirályi Alexandra szóvivő jelentette be, hogy nemcsak a bolti ellenőrzések folytatódnak, hanem bevetnek egy új eszközt is, görög és francia mintára. Egyelőre még nincsenek kidolgozva a részletek, de július 1-ig egy olyan rendszert vezetnek be, amely kötelező módon akciókra kényszeríti az élelmiszerboltokat. Ez a kisebb boltokra nem vonatkozik majd.

Az ígérete szerint július 1-ig bevezetik az online árfigyelő rendszert is.