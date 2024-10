Itt az első paródia Orbán és Magyar vitájáról (videó)

Hosszú idő után Radics Peti újra paródiavideóval örvendeztette meg követőit és az egész publikumot. A 950 ezer YouTube-feliratkozót magáénak tudó tartalomgyártó ezúttal sem fogta vissza magát, ami a trágár szóhasználatot illeti, mégis érezni, hogy illeszkedik a hazai "vitakultúra" nívójához.

Alig több mint kétperces videójában a Magyar Péter és Orbán Viktor közti adok-kapokot dolgozta fel, amely az Európai Parlamentben játszódott le még szerdán, igaz, a Tisza Párt elnöke csak reagált a kormányfőre.

A Radics-féle képsorok bár rövid, de annál velősebb karikatúráját tükrözik a magyar politikának, és az alkotói távolságtartás dacára azért kiérződik, hogy a kormánypárti-ellenzéki megosztottságot illetően melyik oldalon találni több igazságot.

A neves youtuber csütörtökön debütáló paródiáját végighallgatva kiviláglik az ember előtt az a józan, egyben lehangoló megállapítás is, hogy mindez annyira nem is áll távol a magyar valóságtól. Avagy egyre inkább az sejlik fel, hogy ez nem is vicc valójában.

A politikai paródia műfaja egyébként nem áll távol Radics Pétertől, kellő muníciót nyújtott számára már korábban is a miniszterelnök, aki évek óta kerüli az érdemi válaszadást a parlamenti viták során.

(Címlapkép: Alfahír-grafika)