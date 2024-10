Orbán-Magyar összecsapás: megvolt az első vita

Megtörtént Magyar Péter és Orbán Viktor első vitája, de a Tisza Párt elnökén kívül Ursula von der Leyen, Manfred Weber és még sokan a kormányfőnek estek Strasbourgban az Európai Parlament vitanapján.

A miniszterelnöknek minden lehetősége megvolt arra, hogy hazánk a beváltott ígéretek földje legyen, mégsem sikerült

– hánytorgatta fel a Tisza Párt elnöke Orbánnak.

"Örülök, hogy legalább itt nyíltan kérdezhetem az ellenzék vezetőjeként, magyar emberek millióinak nevében" – kezdte Magyar Péter a beszédét a Fidesz első emberének címezve, majd azzal folytatta felszólalását, hogy reméli, a miniszterelnök elmagyarázza, hogy Magyarország miért tart ott, ahol, avagy hogyan vált éltanulóból az unió egyik legszegényebb országává.

Önnek minden lehetősége megvolt arra, hogy hazánk a beváltott ígéretek földje legyen

– vélte Magyar Péter, hozzátéve, hogy Orbán Viktor 14 éve többséggel vezeti Magyarországot, mégsem sikerült elérnie, hogy jól működjön Magyarország.

Miniszterelnök úr, mindketten tudjuk, hogy vége van. Feltámadott a tenger, a népek tengere

– fogalmazott Magyar Péter, aki a beszédét az immár szállóigévé vált jelszóval zárta, miszerint lépésről lépésre és tégláról téglára fogják lebontani a rendszert.

Közösségi oldalán az ellenzéki politikus azt írta:

"Miniszterelnök úr, ön is tudja, hogy vége van. Bármit is tesznek, bármilyen aljasságot is követnek el, mi, magyar emberek millióival akkor is visszavesszük a hazánkat és építünk egy békés, igazságos, európai és élhető Magyarországot".

"Nem félünk! Az idő nekünk dolgozik" - fűzte hozzá szerdai posztjában Magyar.

Mióta Magyar Péter év elején politikai pályára lépett, és pártja a legerősebb ellenzéki párttá nőtte ki magát, bizonyára ez az első nyilvános kézfogás zajlott le közte és Orbán Viktor között.

A kézfogás az EP plenáris ülésén történt, amikor Magyar a felszólalása előtt odament, és kezet nyújtott Bóka Jánosnak, majd magának Orbánnak is.

Az Orbán-kormány feje némi hezitálás után elfogadta a gesztust, és kezet rázott politikai ellenfelével.

