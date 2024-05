Itt az új androidos csúcsmodell, aminek mindenki a csodájára jár (x)

Ha egy piacvezető okostelefon-gyártó új modellt dob a piacra, akkor mindenki érdeklődve nézi, mit tud a készülék. Vajon megéri beruházni rá? Milyen újítások fedezhetők fel rajta?

Nos, a 2024 év elején megjelent Samsung Galaxy S24 Ultra 5G nem fog csalódást okozni, nemcsak a külseje, hanem a belseje is igencsak figyelemre méltó! A CoolMobile.hu oldalán meg is rendelhető – többféle szín közül választhatunk.

Mik a főbb újdonságok?

Kezdjük azzal, hogy ez a telefon is megkapta a tabletek által jól ismert S Pent. Ezáltal hatékonyabban történhet a munkavégzés és a szórakozás is. A kis ceruzával könnyen jegyzetelhetünk, rajzolhatunk, egy mozdulattal szerkeszthetjük a képeinket, de még az internetes keresés is gyorsabbá válik a bekarikázás által.

A folyamatot természetesen az AI is támogatja. Ennél a készüléknél lehetőség van például arra, hogy ha idegen nyelvű partnerrel beszélünk, akkor azonnal fordítsa az beszédünket.

A kijelzőnél találunk “mindig bekapcsolt kijelző” üzemmódot is – így nem maradunk le a lényeges információkról.

Ami pedig egészen elképesztő: a hátlapon 4 kamera is helyet kapott, ebből a főegység 200 MP-es! Széles látószögű, a rekeszértéke f/1.7. De nemcsak ez segíti a fotók készítését, hanem a LED vaku és a további három kamera is, ezek a következők:

● 10 MP-es telefotó kamera

● 50 MP-es periszkópos telefotó kamera

● 12 MP-es ultraszéles egység

Támogatott a 8K videózás is, ami szintén különlegessége a Samsung Galaxy S24 Ultra 5G készüléknek.

Mi a helyzet a tárhellyel?

Természetesen fontos, hogy az elkészült képeknek legyen elég hely. Továbbá egy ilyen csúcsmodellre – amelyet munkához is használhatunk – több alkalmazást is telepítünk a szokásosnál.

A Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12/256, 12/512 GB-os változatokban kapható, mi több, a 12 GB RAM-os változatot akár 1 TB belső memóriával is kínálják.

Az akkumulátor

Az akkumulátor is erős: 5000 mAh-s, amit vezetékesen és vezeték nélkül is tölthetünk – adapter környezetvédelmi okok miatt azonban nincs a csomagban. Itt érdemes megjegyezni, hogy a Samsung elkötelezett híve a fenntarthatóságnak, ezért a legújabb készülékeik alapanyaga is környezetbarát.

A védelem is fontos

Mivel egy nagy értékű okostelefonról van szó, fordítsunk fokozott figyelmet a védelmére! Tokot és védőfóliát mindenképp rendeljünk mellé, még ha a kijelző Corning Gorilla Armor üvegből készült is.

Az adataink biztonságban lesznek, erről a Samsung Knox Vault biztonsági platform is gondoskodik, de van a telefonon arcfelismerő és ujjlenyomat-olvasó is. Természetesen a szokásos extrák – például GPS, giroszkóp, iránytű, gyorsulásmérő – itt is megtalálhatók.

Amennyiben zenehallgatáshoz, filmnézéshez használnánk, célszerű mellé egy Galaxy Budsot is vásárolni – ez is kapható a CoolMobile.hu oldalán. További kiegészítőket is tehetünk még a kosárba, akár autós utazáshoz valókat is.

A Samsung Galaxy S24 Ultra 5G nagy örömet fog okozni a tulajdonosának. Érdemes a további információkkal kapcsolatban elolvasni a fent említett webáruház részletes termékleírását.