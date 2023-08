Jobbik: A Fidesz-kormány egyfajta Soros-tervet hajt végre Magyarországon a migránsmunkásokkal

A mostani helyzet annak a több évtizedes szentségtelen frigynek és szégyentelen szövetségnek az eredménye, amit a rendszerváltás óta a mindenkori magyar kormányzat megkötött a globális nagytőkével és annak teljes kiszolgálójává vált - indította szerdai sajtótájékoztatóját Ander Balázs. A Jobbik-Konzervatívok alelnöke kifejtette:

Magyarországon egy olyan versenyképességi modellt erőltettek a magyar társadalomra, amelyik gazdasági és társadalmi meddőhányót termel, amelyik tönkreteszi a társadalom szövetrendszerét, és amelyik egyáltalán nem tartja tiszteletben a teremtett környezetet, az ivóvizet, vagy épp a termőföldet.

Ander szerint ezek számos problémát szülnek, jelesül több százezer magyar fiatal hagyta itt hazánkat, és most a fideszes kormányzat azon mesterkedik, hogy helyükre 500 ezer ázsiai migránsmunkást telepítsen Magyarországra.

A jobbikos országgyűlési képviselő szerint ez az eredménye az Orbán-kormány és a globális tőke között is megköttetett szentségtelen frigynek, ami

egy neoliberális és velejéig szociopata felfogás, ami teljes mértékben egy olyan előnytelen és hátrányos társadalomszerkezetet kényszerít Magyarországra, amelyik a felzárkózást, a bérfelzárkóztatást teljes mértékben megakadályozza.

Ander Balázs úgy értékelte a jelen helyzetet, hogy

egy tudatos bérvisszafogásról van szó, mert ha visszagondolunk Orbán Viktor majd' egy évtizede tett ígéretére, amit még Szaúd-Arábiában fogalmazott meg egy gazdasági konferencián, a minőségéhez képest olcsó munkaerővel és a rugalmas Munka Törvénykönyvvel igyekezett becsábítani a globális multinacionális nagytőkét, akkor látjuk ennek a keserű gyümölcsét.

A magyar dolgozók a valóban rettenetesen keveset keresnek, hiszen az európai bérversenyt nézve ma már gyakorlatilag csupán Bulgária kullog mögöttünk - mutatott rá.

Az ellenzéki politikus arra is kitért, hogy a Munka Törvénykönyve sorozatos módosítása révén már-már fát lehet vágni a magyar munkavállalók hátán, így nem tartja meglepőnek, hogy tömegével vándorolnak innen nyugati országokba. Ander kiemelte:

Amikor ezek a magyar fiatalok megunják ezt a létrontó állapotot, akkor a kormányzatnak a válasza erre nem az, hogy megfogadja a Jobbik tanácsait, és egy valódi bérfelzárkóztatási programot kezdjen, hanem a helyükre több százezer ázsiai migránsmunkást telepítenek. Erre mondunk nagyon kategorikus nemet, hiszen ez veszélyezteti Magyarország kulturális egységét, gyakorlatilag a Fidesz-kormány ezeknek a neoliberális köröknek az óhaját meghallgatva egyfajta Soros-tervet hajt végre Magyarországon

- fűzte hozzá a Jobbik politikusa, emlékeztetve, hogy pártja ezzel szemben a kezdetektől hangsúlyozta, hogy sem brüsszeli kvótás mingránsokból, sem a Rogán-féle letelepedési kötvényes migránsokból, sem az ázsiai migránsmunkásokból nem kér.

Ander Balázs úgy véli, a most is zajló külföldi vendégmunkások tömeges betelepítése pedig a magyar vidékre, többek közt Baranya vármegyére vonatkozóan is rendkívül negatív hatásokkal jár.

Schwarcz-Kiefer Patrik, Baranya vármegyei önkormányzati képviselő azzal kezdte, hogy Mohács Újváros részét azért építették anno, mert akkor még az volt a terv, hogy ott fog megépülni a Vasmű, ám az végül Dunaújvárosban létesült. Így viszont Mohácsnak ez a része az enyészeté lett, nagyon nehéz körülmények között élnek a helyiek.

A Régiók Bizottságának jobbikos tagja a háta mögötti területről szólva elmondta,

a közeljövőben egy 80 férőhelyes luxus munkásszállót terveznek oda építeni, hogy így támogassák a Fidesz azon tervét, hogy ázsiai migránsmunkások érkezhessenek Mohácsra is.

Mint mondta, Baranya vármegye központja és térsége mindig is egy multikulturális környezet volt, az itt élőknek nem furcsa, ha valaki más nyelven beszél.

Azt viszont senki nem akarja, hogy egyik pillanatról a másikra itt ázsiaiak, Fülöp-szigeteki vendégmunkások jelenjenek meg és ők dolgozzanak a mohácsiak helyett

- fogalmazott a politikus.

Azok helyett az emberek helyett, akik a statisztikák szerint is már nagyrészt kipróbálták magukat külföldön, így sokkal könnyebben mondják azt, hogy ilyen környezetben, a lenyomott bérek miatt - amit az ide érkező migránsmunkások okoznak - inkább külhonban képzelik el a jövőjüket.

Véleménye szerint ezért is fordulhat elő az, hogy a környéken 5-10, de van olyan falu, ahol 20 százalékkal fogyott az elmúlt tíz évben a lakosság. Látható, hogy az emberek mennek el az országból, akik helyére új dolgozókra lesz szükség, ezért akarnak itt is az egyébként a mohácsi polgármester köréhez köthető vállalkozók egy 80 férőhelyes munkásszállót építeni.

Kiemelte, mindeközben normális statisztikákat, adatokat nem kapnak.

Noha Schwarcz-Kiefer Patrik a “méltóságos főispán úrhoz” fordult, hogy megtudja, városok és járások szintjén mennyi migránsmunkás, hány harmadik országbeli munkavállaló van Baranya vármegyében, Dr. Horváth Zoltán nem tudott erre választ adni, így azt sem tudta megmondani, hogy Lánycsók községben vagy Bólyban mennyi vendégmunkás dolgozik pontosan.

Ami biztos azonban, hogy

Baranya vármegyében már most is egy falunyi migránsmunkás ott van, de ez még akkori adat, mielőtt a Fidesz megkönnyítette volna a harmadik országokból érkezők munkavállalását.

A kormány tervének megvalósítása tehát náluk is tetten érhető, miközben a mindenkori hatalom soha nem bánt kesztyűs kézzel a térséggel, gazdasági fejlesztéseket nem vittek oda. Most pedig több akkumulátorgyár építéséről is vannak pletykák, amiből a helyiek nem kérnek, mondta a konzervatív párt politikusa.

Ez a mostoha sorsú vármegye is ki van téve annak, hogy tömegesen érkezhessenek a migránsmunkások, ráadásul ki tudja, mit hoz a jövő, főleg, hogyha megépül a szóban forgó munkásszálló.

Kitért arra is, hogy a térség önkormányzati képviselőjével, Dr. Szigeti Józseffel fel tudják keresni azt a vállalkozót, aki hatályos engedéllyel rendelkezik a munkásszállóra, hogy mik a tervei, mire lehet számítani, és ami a legfontosabb: ha elkészül a projekt, akkor magyaroknak vagy ázsiai migránsmunkásoknak fog-e lakhatást biztosítani.

Rögzítette: a Jobbik-Konzervatívok továbbra is minden fórumon meg fog szólalni, és azon fog dolgozni, hogy a magyarok itthon tudjanak boldogulni.

A sajtótájékoztatón az ellenzéki párt Mohácson is avatott a meglévő mellé egy új háromnyelvű helységnévtáblát.

(Címlapkép és fotók: Ander Balázs és Schwarcz-Kiefer Patrik sajtótájékoztatója Mohácson - Béli Balázs/Alfahír)