Jobbik: A miniszterek és a miniszterelnök bankszámlája mikor kerül sorra?

A napokban derült ki, hogy a kormány által létrehozott Szuverenitásvédelmi Hivatal több állami intézménytől és köztestülettől kérne be olyan személyes adatokat, amelyek finoman szólva is aggályosak – emlékeztetett sajtóközleményében a Jobbik. Egészen pontosan az adott hivataloknál dolgozók bankszámláiról kérnének kimutatásokat, akár bejövő vagy kimenő utalásokról is.

Nem ez az első eset, hogy a hivatal túlterjeszkedni készül a hatáskörén, azonban ezzel a cselekedetükkel durván megsértenék az emberek magánszféráját, és szenzitív adatokhoz férnének hozzá

– hangsúlyozták.

Az ellenzéki párt feltételezi, hogy ez még csak a kezdet, és nem csak az állami cégek dolgozói lesznek célkeresztben, hanem idővel minden egyes magyar állampolgárra sor fog kerülni, és a Fidesz idővel igazi megfigyelőállamot alakít ki. A Jobbik arra lenne kíváncsi, hogy vajon miért érdeke ennek az új államvédelmi hatóságnak, hogy magánemberek zsebeiben turkáljon.

Miért nem ott kutakodnak, ahol nagy valószínűséggel még találnának is valami izgalmasat? Segítünk. Esetleg kezdhetnék a vizsgálódást a kormány legfelsőbb köreiben.

A Jobbik kérdéssel fordul Nagy Mártonhoz, a Fidesz-kormány nemzetgazdasági miniszteréhez, hogy őt kereste-e már a hatóság a bankszámlája kapcsán, ha esetleg nem, akkor hajlandó lenne-e bemutatni nekik akár az idei év utalásait.

A miniszter esetleges válaszát azonnal közöljük.

(Címlapkép: Lánczi Tamás, a fideszes Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője. MTI/Veres Nándor)