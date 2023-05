Jobbik: A vendégek állják cehhet a vendéglátósokra kiterjesztett NTAK-rendszer miatt

"Amikor azt halljuk, hogy NTAK-rendszer, akkor azt gondolhatjuk, hogy megint egy újabb rendvédelmi szervet hozott létre a kormányzat. És bármilyen furcsa, nem is vagyunk ettől olyan messze"

A Jobbik-Konzervatívok elnökhelyettese Facebook-posztjában emlékeztetett: "A Magyar Turisztikai Ügynökségre (MTÜ) bízták az ország teljes turisztikai ágazatának felügyeletét, ez a szegmens hazánk egyik húzóágazata és emellett csaknem 200 ezer munkavállalónak biztosít jövedelmet. Még turisztikai szakembernek sem kell lennünk, úgyis mindannyian tudjuk, hogy három éve a Covid, most pedig az élelmiszer- és rezsiárrobbanás okoz fejfájást a turisztikai vállalkozásoknak. És idén július 1-jétől - most már mindenkire kötelezően - megérkezik az újabb kihívás: az NTAK."

Felidézte: az NTAK - teljes nevén Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ - hivatalos közlések szerint arra hivatott, hogy a turisztikai ágazat versenyképességének növelését segítse, illetve a különböző desztinációk összehasonlításához adjon alapot. Ehhez pedig az MTÜ, vagyis a kormányzat adatokat gyűjt.

Potocskáné kifejtette: "A szálláshelyeken már megszokhattuk, hogy elkérik a személyi igazolványunkat a recepción, gondosan becsippantják róla a QR-kódot, és csak úgy foglalhatjuk el a szobánkat. Ma már nem is kérdőjelezzük meg, hogy a recepciós jogai gyakorlatilag a rendvédelmi szervekkel megegyezőek lettek, már ami a személyink vizsgálatát illeti. Ez az adat tehát, hogy hol, hány éjszakára, milyen szolgáltatásokkal vettünk igénybe szállodát, hotelt, panziót, bemegy az NTAK-ba - szigorúan statisztikai céllal, személyhez nem köthetően (legalábbis ez van a jogszabályban). Ezt az NTAK-rendszert terjesztik ki a nyár kellős közepén a teljes vendéglátóipari szektorra; az éttermekre, kávézókra, cukrászdákra, a Balaton-parti büfésekre, gyakorlatilag mindenkire. Bár nem kell majd személyit átadnunk egy lángos megvásárlásakor, de az a tény, hogy azt a lángost tejföllel netán lekvárral ettük, az bemegy az MTÜ-höz, vagyis a kormányhoz. És ezek a rendelések az ország minden pontjáról az ország valamennyi vendéglátóipari vállalkozásától prompt, tehát online kapcsolat révén azonnal nyomon követhetők lesznek - szigorúan statisztikai céllal, személyhez nem köthetően (legalábbis ez van a jogszabályban)."

"Az NTAK tehát gyűjti az adatokat, de azoknak az adatokat elő is kell állítani, mely számomra a legégetőbb kérdéseket veti fel: ki, milyen idő- és költségráfordítással, mekkora beruházás mellett tud majd eleget tenni ennek a kötelező adatszolgáltatásnak? A válasz röviden: a vállalkozásnak kell folyamatosan biztosítania a humán erőforrást, a számítógépet, az internetkapcsolatot és a programot - erre a kormányzat kifejlesztett egy ingyenes szoftvert, de ismerve pl. az oktatásban használt Kréta-rendszert, van bennem némi fenntartás. Ezek a feltételek önmagunkban eddig be nem árazott tételek. A vendéglátósok tehát majd ezeket a plusz költségeket is beépítik az áraikba, melynek végén majd mi, a vendégek álljuk az NTAK-cehhet"

Mindemellett a július 1-jei bevezetést teljesen szakmaiatlannak tartom. Aki ezt az időpontot kitalálta, az biztosan nem dolgozott még szezonális vendéglátóhelyen. A nyár kellős közepén bevezetni, ráadásul pont szombaton(!), a valóságtól teljesen elrugaszkodott lépés. Ismerve a magyar vállalkozásokat, sokan tényleg az utolsó pillanatra fogják hagyni a belépést, így senki ne lepődjön majd meg, hogy az NTAK-rendszer leállása miatt majd nem kaphatja meg a lángosát...

