Üdvözöljük Novák és Varga lemondását, a Jobbik elsőként adta be a közvetlen elnökválasztásra vonatkozó javaslatát

Gyöngyösi Márton pártelnök és Lukács László György, a Jobbik-Konzervatívok frakcióvezetője is reagált Novák és Varga mai lemondására. A konzervatív párt elsőként nyújtotta be az Országgyűlésnek azt az alaptörvény módosítást, amely lehetővé tenné azt, hogy közvetlenül válasszák meg a magyar emberek a köztársasági elnököt. Most ismét beadták.