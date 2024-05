Jók a keletiek, de csak ha a Fidesznek lájkolnak?

Legalább öt évet kellene várni még a „bizalomépítéssel” arra, hogy Magyarországon bevándorló hátterű emberek indulhassanak választásokon – gondolkodott el a kormánypropaganda zászlóshajója az ellenzéki pártok néhány jelöltje miatt. A Magyar Nemzet szerint „a társadalmi integráció nem egy vagy két nemzedéken át tart”, s hogy „törő-zúzó antifásokból, bevándorló woke-fiatalokból álló keltetőt nem akarunk sem Józsefvárosban, sem általában Magyarországon”. E következtetésre több baloldali jelölt kapcsán jut a lap.

Shakkour Aram szoftverfejlesztő a VIII. kerületben indul önkormányzati képviselőnek. Édesanyja Nyíregyházáról származik, édesapja iraki kurd bevándorló, ő pedig élete nagy részét Magyarországon élte. Jámbor András országgyűlési képviselő Szikra Mozgalmának az aktivistája.

Veszélyes ha magyar felmenővel is rendelkező ázsiaiak indulnak a választáson? Ők akkor vannak csak rendben, ha vendégmunkásnak vagy fideszes fizetett lájkolóknak használják őket.

Abd El Rahim Ali a Demokratikus Koalíció józsefvárosi elnöke és félig egyiptomi. Ugyancsak VIII. kerületi jelölt. „Önmagában érdekes, hogy egy harmincéves fiatalember hogyan tud kötődni a Gyurcsány–Apró–Dobrev család pártjához”, olvasható, ráadásul a DK-n belül belül diktatórikus vezetési stílussal vádolják.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós a nyugat-afrikai Bissau-Guineában született, ugyanakkor Magyarországon nőtt föl és diplomázott le. MSZP-s volt. Már most is tagja a képviselőtestületnek, és függetlenként indul újra a VIII. kerületben.

Mi zajlik itt? A rasszizmus ronda dolog, ugyanakkor nem vagyunk színvakok sem

– írja a lap, és megállapítja, hogy „Európán kívüli bevándorló-hátterű politikus felbukkanása figyelemreméltó még országos viszonylatban is”. A választ egy szónoki kérdéssel intézi el: „A VIII. kerület tizenkét körzetéből a baloldal háromban bevándorló-hátterű jelölteket indít. Miért? Véletlen lenne ez?”

Mert hát az sem lehet az, hogy a Magyar Kétfarkú Kutyapárt európai parlamenti listájának vezetője egy félig vietnámi nő. A képlet ugyanaz, mint az előzőek. Le Marietta is tekinthető ilyesmi keltetőnek, hiszen „két országban is a Soros Alapítvány kiképzője volt”, és önmaga szerint is csak úgy, a semmiből bukkant föl, hogy aztán az Európai Parlamentben képviselje Magyarországot.

A kontinensen kívüli és a magyar viszonyokat nem ismerő emberek ugyanakkor kapnak szerepet a közéletben.

A rogáni propaganda működése nem ismer határokat, nem az első eset, hogy ázsiaiakat vesz igénybe a hazai közvélemény befolyásolásának érdekében. Utoljára Magyar Péter tette közzé a "keleti" lájkvásárlásnak azon eredményét, amely Hajdú Péternek, Varga Judit, volt igazságügyi miniszterrel, Magyar Péter korábbi feleségével készített interjújahoz volt kapcsolható „Mivel azonban estére már majd 7 ezren kinevették a posztot, a NER jól kipróbált bulvárosa gyorsan vett pár ezer vietnámi lájkolót. Vajon mit szól ehhez Lánczi Tomi, a Szuverenitásvédelmi ÁVH vezetője? Ez a keleti nyitás Tóni módra?” – olvasható az ugyancsak szónokinak szánt kérdés Magyar Péter bejegyzesében.

Arról már ne is beszéljünk, hogy a kormány által is elismerten majd kétazázezer vendégmunkás dolgozik hazánkban. Jó részük ázsiai, némelyek az önkormányzati válaztáson is voksolnak majd. Ilyenkor "színvak" a kormány és a hozzá közel álló sajtótermékek?

(Címlapkép: Béli Balázs/Alfahír)