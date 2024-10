Karácsony: Kézzelfogható, gyakorlatias politikára van szükség Budapesten

Válságok sora rángatja a világot és benne a fővárost is - erről is értekezett a főpolgármester, amikor ma esküt tettek a képviselők a Fővárosi Közgyűlésben. Szentkirályi Alexandra áll a kormánypártok frakciójának élén, a Tisza Pártén Ordas Eszter, míg Vitézy Dávid a Podmaniczky Mozgalom néven megalakult képviselőcsoportot vezeti. Az MKKP-frakció vezetője Kovács Gergely, aki egyben hegyvidéki kerületvezető is.