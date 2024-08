Kereskedelmi szuperhivatalt kaphat Nagy Márton

Nemzeti Kereskedelmi Hivatal néven új csúcsszervezetet hoznának létre, ami az élelmiszer-biztonságért és kiskereskedelemért lenne felelős, írja a Népszava.

A cikk szerint

a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium alá kerülő új hivatal alá sok minden tartozna. Más tárcáktól is átcsoportosíthatnak oda feladatokat.

Nagy Mártonhoz kerülne például a Miniszterelnökség alá tartozó kormányhivataloktól a fogyasztóvédelmi ellenőrzés, a kereskedelempolitika területe, valamint az élelmiszer-biztonság is. Utóbbiról a lap szerint még nem született végső döntés,

a területért megosztva felelős Agrárminisztérium és a Miniszterelnökség küzd ez ellen, mert a presztízsveszteség mellett sokmilliárdos bevételtől esnének el.

Nagy Márton nagyra tör

A Népszava szerint Nagy Márton ambíciói is szerepet játszhatnak a nagy átcsoportosításban, a Nagyhoz kerülő új szerepkörökben. Nagy Márton vállalkozott arra, hogy „kihozza a maximumot” az ágazatból, ehhez jóváhagyást is kapott.

Augusztus elején számoltunk be arról is, hogy Nagy Márton alá került a HungaroControl is, lecserélték a vezérigazgatót. Így mostantól a nemzetgazdasági miniszter irányítása alatt áll a légi forgalmi szolgáltatásokat nyújtó társaság.

Az átszervezés állásáról biztosat nem tudni, a lap szerint augusztus közepén megszülethetnek a szükséges jogszabály-módosítások és szeptember elsejétől indulhatna el az új hivatal.

(Címlapkép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér jövőbeli célkitűzéseiről és üzleti terveiről tartott sajtótájékoztatón a repülőtér 2A terminálján 2024. július 9-én. MTI/Kovács Tamás)