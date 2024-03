Kiderült, Orbán pontosan hol és mikor fog találkozni Trumppal jövő héten

Orbán Viktor miniszterelnök március 7-én Washingtonban Kevin Roberts-szel, a leghíresebb amerikai konzervatív kutatóintézet, a Heritage Alapítvány elnökével folytat panelbeszélgetést "az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatainak jövője" címmel, a magyar stratégiai gondolkodásról a kialakuló globális biztonsági, gazdasági és társadalmi konfliktusok korszakában - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke vasárnap.

Kiderült az is, hogy

március 8-án a magyar kormányfő Donald Trump korábbi amerikai elnökkel tárgyal Floridában.

Mint megírtuk, az már korábban kiderült, hogy jövő héten Orbán Viktor Amerikába utazik, ahol találkozni fog a volt amerikai elnökkel. A találkozót a magyar miniszterelnök kezdeményezte.

A The New York Times értesülése szerint a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsa nem tud arról, hogy, Orbán esetleg Joe Bidennel is tervezne találkozni.

A magyar miniszterelnök és a volt amerikai elnök legutóbbi alkalommal 2022 nyarán találkozott Donald Trump New Jersey-i golfklubjában. Akkor oda Orbán 21 fős kíséretet vitt magával, honvédségi géppel utaztak, amit természetesen mi, adófizetők álltunk.

A Fidesz és Orbán Viktor lelkesen támogatja Donald Trumpot, miközben a jelenlegi elnökkel és az Egyesült Államok magyarországi külképviseletével finoman szólva is hűvös viszonyt ápolnak.

(Címlapkép: Orbán Viktor és Donald Trump találkozója a volt amerikai elnök New Jersey állambeli bedminsteri birtokán 2022. augusztus 2-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)