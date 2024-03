Orbán Amerikába menekül a pedofilbotrány elől, Trumppal fog parádézni

Jövő héten Orbán Viktort floridai birtokán fogadja Donald Trump, a találkozót a magyar miniszterelnök kezdeményezte – számolt be a The New York Times értesülése alapján a hvg.hu.

Jobb Amerikában bohóckodni egy hasonszőrűvel, amíg itthon az emberei próbálják csitítani a fideszes pedofilbotrányt.

A Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsa azt válaszolta a Times kérdésére, nem tudnak róla, hogy, Orbán esetleg Joe Biden jelenlegi amerikai elnökkel is tervezne találkozni. A cikkre egyelőre Trump kampánycsapata sem reagált.

Valóban lesz Orbán-Trump találkozó, derült ki Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnökének a hvg.hu számára adott válaszából: „A találkozó után tájékoztatást fogunk adni” – zárta rövidre Orbán kampányembere.

Orbán évek óta jó barátságot ápol a kulturáltabb politikusok körében nem annyira népszerű exelnökkel.

A magyar miniszterelnök és a volt amerikai elnök legutóbbi alkalommal 2022 nyarán találkozott Donald Trump New Jersey-i golfklubjában. Oda Orbán 21 fős kíséretet vitt magával, és honvédségi géppel utaztak. Persze mi, adófizetők fizettük az egészet.

A Fidesz és Orbán Viktor lelkesen támogatja Donald Trumpot, miközben a jelenlegi elnökkel és az Egyesült Államok magyarországi külképviseletével finoman szólva is hűvös viszonyt ápolnak.

(Címlapkép: Orbán Viktor és Donald Trump találkozója a volt amerikai elnök New Jersey állambeli bedminsteri birtokán 2022. augusztus 2-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)