Kiforralták: mégis új fogyasztóvédelmi hatósággal rukkol elő a kormány, íme a tervek

Bemutatták a rendeletek tervezeteit, amelyek a 2025-től létrejövő Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) feladatait sorolják. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) nem szűnik meg, de több hatásköre átkerül az NKFH-hoz, ahogy a fogyasztóvédelmi munkák nagy részében is ez a testület lesz illetékes – számol be a hvg.hu az Orbán-kormány legújabb lépéséről.

Noha két hónapja még megalapozatlannak nevezte a Nemzetgazdasági Minisztérium a hírt, hogy egy új kereskedelmi hatóságot állítanának fel, Nagy Márton szerdán maga jelentette be a szervezet létrehozását. Most pedig a kormányzat honlapján megjelentek a jogszabályok tervezetei is, amelyekből már látszik, milyen lesz az új hatóság.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság 2025. január 1-jével jön majd létre, a kereskedelemért felelős miniszter – azaz most épp a nemzetgazdasági miniszter, azaz Nagy Márton – irányítása alá fog tartozni.

A Nagy Márton-féle tárcának hála az új hatóságnak ezek a legfontosabb feladatai:

🟠 a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatokkal, valamint a termékek biztonságosságának ellenőrzésével összefüggő hatósági ügyekkel kapcsolatban a kormány az NKFH-t jelöli ki az állami hatáskörök gyakorlására;

🟠 ha fogyasztóvédelmi hatáskörben egy kormányhivatal szerződést kötne, akkor ehhez az NKFH-nak kell hozzájárulást adnia;

🟠 elvégzi az élelmiszer-kereskedelmi, fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatok ellátásához szükséges laborvizsgálatokat;

🟠 előkészíti a kormányhivatalok ellenőrzési és vizsgálati programjait;

🟠 központosított mintaszállítási rendszert működtet; és

🟠 eseti vizsgálatokat rendelhet el.

Mint a lap felidézi, eredetileg nyáron az volt a terv, hogy a Nébih az új hatóság alá kerülne. Ez végül nem így történik, a rendelet szoros együttműködést ír elő a Nébih és az NKFH között, a Nébihtől az élelmiszer-kereskedelemmel kapcsolatos hatásköröket veszik el, és adják oda az NKFH-nak.

Kérdés, vajon mennyire üdvözlik a kormány terveit a kisebb magyar vállalkozások, de minden bizonnyal a kkv-k nem lesznek a legnagyobb rajongói az újításnak,

hiszen eséllyel megszaporodhat a fogyasztóvédelmi ellenőrzések, vizsgálatok száma a közeljövőben.

(Címlapkép: Orbán Viktor kormányfő felszólal a Türk Államok Szervezetének csúcstalálkozóján az azerbajdzsáni Susában 2024. július 6-án. Mellette Nagy Márton. MTI/Miniszterelnöki SajtóirodaBenko Vivien Cher)