Kigyomlálnák a nyelvhasználatból az idegen szavakat az olaszok is, nálunk még nem látszik az eredmény

Magyarországhoz hasonlóan Olaszországban is megpróbálkoznak a lehetetlennel. Az Olaszország fivérei nevű jobboldali kormánypárt törvényjavaslata szerint büntetést kapnának azon olaszok, akik hivatalos ügyintézésben angol vagy más idegennyelvű kifejezéseket használnak. A javaslatot Giorgia Meloni miniszterelnök is támogatja, amely leginkább az angol szavakat, kifejezéseket célozza meg, mert az anglománia rongálja leginkább az olasz nyelvet. Megtiltaná például az angol rövidítések vagy foglalkozási titulusok használatát, s a külföldiekkel foglalkozó hivatalokban is az olasznak kell az elsődleges nyelvnek lennie.

Ha a beterjesztő javaslata módosítások nélkül átmegy a parlamenten, akkor az ország területén zajló promóciós tevékenység kizárólag olasz nyelvhasználattal folyhatna. A szabályt megszegők nem kevés, 5 ezer és 100 ezer euró közötti büntetésekre számíthatnak,

forintban számolva akár 38 millióval is sújthatnák azokat, akik a hivatalos ügyintézés során megsértik a törvényt.

Az ellenőrzést a kulturális minisztérium egy bizottsága végezné, amely a média, az iskolák, a kereskedelem és a reklámipar számára is előírná a nyelvhasználatot, amely szerint például a bruschettát (bruszketta) nem szabadna brusettának mondani, vagy az angol dispenser szó helyett a sokkal hosszabb olasz kifejezést a dispensatore di liquido igienizzante per le mani (kézfertőtlenítő adagoló) kellene használni. Meloni pártja nemrég az olasz konyha védelméről is benyújtott törvényjavaslatot, amely többek között a szintetikus termékek használatát tiltaná. Ugyanakkor épp az egyik legismertebb, az olasz mezőgazdaság és gasztronómiai bolt- és étteremhálózatát érintené súlyosan a nyelvi szabályozás. Az Olaszországot behálózó és a világ nagyvárosaiban terjeszkedő Eataly nevében épp e mindenki számára megfejthető szójátékkal terjeszti és népszerűsíti a valóban kitűnő olasz konyhát. A tervezett jogszabályt még az olasz nyelvészet és filológia legnevesebb olasz tudósai, a tekintélyes Accademia della Crusca tagjai is széles körben elítélték.

Magyarországon már 2001 óta létezik elfogadott nyelvtörvény, amelynek betartása mindeddig lehetetlennek bizonyult. A fogyasztóvédelmi hatóság új gazdája, Varga Judit igazságügyi miniszter azonban lendületbe jött, és a törvény elfogadását követő 22 év alvás után a Magyar Kultúra Napját választva jelentette be a saját közösségi oldalán, hogy elkezdődnek a magyar nyelv védelmét szolgáló fogyasztóvédelmi ellenőrzések. Közölte: magyar nyelven kiadott sajtótermékekben, rádió-, illetve televízióműsorokban közzétett reklámokban az idegen nyelvű szöveget – pár kivételtől eltekintve – magyarul is meg kell jeleníteni.

„A magyar nyelv nemzeti létezésünk legfontosabb megnyilatkozása, nemzeti hovatartozásunk kifejezője, kultúránk fundamentuma. Ezért védelme, átörökítése az utódokra, nyelvi környezetünk épségének megóvása a mi közös felelősségünk”

– indokolta lépését.

Az első meghökkentő bejelentése után már eredményekről is beszámolt. Mint írta a közösségi oldalán, „a fogyasztóvédelmi hatóság a 2023-as ellenőrzési program keretében már egy hónapja folyamatosan vizsgálja, hogy a vállalkozások betartják-e a reklámokra és üzletfeliratokra vonatkozó nyelvvédelmi előírásokat. Ma van az anyanyelv nemzetközi napja, amely arra emlékeztet bennünket, hogy kulturális önazonosságunk és mindennapi létezésünk egyik legfontosabb kifejezőjének megőrzése kiemelt feladat nemzetünk életben maradásához. Ezért folytatjuk az ellenőrzéseket és fellépünk a jogsértő gyakorlatokkal szemben, hogy óvjuk és védjük az egyik legértékesebb kincsünket, a magyar anyanyelvet.”

A közvélemény a körmét rágja, de a miniszter már hetek óta nem ad hírt, hogy eddig pontosan mi is történt, a nyelvi fogyasztóvédelemnek mindenesetre sok akadállyal meg kell küzdenie. Elég talán megemlíteni a fővárosi VIII. és X. kerületi kínai kereskedelmi negyed boltjait, ahol sokszor nemcsak írásban, de szóban is nehézséget okoz magyar vásárlóknak az eligazodás. S az is megfontolandó, hogy a kormány először a saját háza táján tehetne rendet. A Mediaworks kormányközeli kiadóvállalat például a saját és a termékeinek nevével kezdhetné, a hot!, a likeBalaton, a She, a(z) Unilife, a That’s Life, a Sulilife magazinokkal.

De Mészáros Lőrinc 2RULE sportruházat márkájára is ráférne a magyaros fazonírozás.

A szigorú tervezet ellenére az talán belátható, hogy az olasz hatóságoknak könnyebb dolga lesz a magyar fogyasztóvédelemnél a bonyolult feladat elvégzésében, mivel az indogermán, azon belül pedig az újlatin nyelvek közé sorolt olasz nyelvnek sokkal kevesebb jövevényszót kell kiirtania a hivatalos szóhasználatból, mint az egyelőre még finnugor nyelvek közé sorolt magyarnak. Persze ha egyáltalán komolyan vehető ez az egész.

Címlapkép: 2Rule melegítő felső az Intersport és a 2Rule magyar márkát gyártó Magyar Sportmárka Zrt. kereskedelmi együttműködésének bejelentése napján a budaörsi Intersport áruházban 2019. június 20-án. (MTI/Mónus Márton)