Kirajzolódtak a népszámlálás eredményei: visszaesett a vallásosak száma, de több a házasságkötés

A 2022-es népszámlálás adatai szerint nő a 30 év alattiak körében a házasságkötések száma és a gyermekesek aránya, viszont emellett folyamatosan öregszik a társadalom

- közölte Kincses Áron, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elnöke kedden, a végleges adatokat ismertető sajtótájékoztatón.

Több házasság mellett elöregedő társadalom

10 hónappal a népszámlálás lezárulta után kiderült: hosszú ideje tartó csökkenés után 12 százalékra emelkedett a házasságkötések száma a 30 alattiak között; és

a nők 73 százaléka vállalt gyermeket az élete során: 23 százalékuk egy, 35 százalékuk két alkalommal szült, 18 százalék pedig három vagy több gyermeknek adott életet.

Az elöregedés mértéke kapcsán közölték, míg 2011-ben még 41,5 év volt az átlagéletkor, addig napjainkban már 43,1 év.

Tovább fogy a magyar

A demográfiai adatok teljes körű feldolgozottsága után arra is fény derült, hogy

egy évtized leforgása alatt 9 603 634-re zsugorodott Magyarország népessége, így több mint 333 ezerrel csappant meg a magyarság lélekszáma 2022-re.

A külföldön dolgozó elvándoroltakkal együtt ez a számbeli csökkenés 400 ezret tesz ki.

Emellett tavaly ezer férfira 1078 nő jutott, míg az előző népszámláláskor, 2011-ben még 1106 volt ez az érték.

Csökkent a vallásosak és a nemzetiségek száma

Kovács Marcell, a népszámlálás projektvezetője elmondta, a vallási hovatartozásra vonatkozó, önkéntesen megválaszolható kérdésre a lakosság 60 százaléka felelt. Kérdésre válaszolva közölte,

az előző népszámláláshoz képest növekedett a nem válaszolók száma, hiszen míg a 2011-es népszámláláskor 27 százalék volt az arányuk, addig 2022-ben 40 százalék.

A 2011-es 3,8 milliós szám után a válaszadók fele, 2,9 millió fő vallotta magáról, hogy katolikus, közülük 2,6 millióan a római katolikust, 165 ezren a görög katolikust jelölték meg felekezetként. A reformátusok aránya 21-ről 16, az evangélikusoké 4-ről 3,1 százalékra csökkent tavaly.

A nemzetiséghez tartozásról szóló önként megválaszolható kérdésekre a lakosság 86 százaléka felelt. A legnépesebb hazai nemzetiség a roma, ez a válaszadók 2,5 százaléka, és 210 ezer fő a létszámuk a 11 évvel ezelőtti 315 ezerhez képest. A német nemzetiségűek száma 185 ezerről 143, a szlovákoké 35-ről 30, a románoké 35-ről 28, az ukránoké 7-ről 25 ezerre változott a válaszok alapján.

Foglalkoztatottság, iskolázottság és egészségi állapot

Az adatok alapján a népesség csökkenése mellett is növekszik a foglalkoztatottak száma: 2011-ben 3,9 millióan voltak, 2022-ben viszont már 4,7 millió dolgozóról beszélhetünk.

Érettségivel a felnőtt lakosság egyharmada rendelkezett 2022-ben, és további 22 százalékuk volt diplomás. A legfeljebb általános iskolát végzettek aránya 23 százalékra csökkent, a szakmai oklevéllel rendelkezők 21 százalékos aránya pedig alig változott 2011-hez képest - számolt be Kovács.

Az egészségi állapotra vonatkozó, nem kötelező kérdéseket a válaszadók 75 százaléka töltötte ki. 72 százalékuk nem számolt be egészségi problémáról, tartós betegséget 1,7 millióan jeleztek, és 639 ezren nyilatkozták, hogy az egészségi állapotuk súlyosan korlátozza őket. Továbbá 270 ezren válaszoltak úgy, hogy fogyatékossággal élnek.

Felidézendő, a KSH már júliusban arra figyelmeztetett egy elemzésében, hogy a csökkenő népességszámon túl egyre öregedő társadalom is jellemzi a Magyarországot. Becsléseik nyomán azt is előrevetítették, hogy 2070-re mintegy kétmillió magyar válhat köddé, ezzel 7,5 millióra is zsugorodhat hazánk lakossága.

(Címlapkép: Számlálóbiztos érkezik egy győri családhoz 2022. október 20-án. MTI/Krizsán Csaba)