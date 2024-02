Könnyítsd meg a dolgod, válassz megfelelő nagyságú grillt! (x)

A szabadtéri ételkészítés sikere nagymértékben függ a megfelelő készülék kiválasztásán, nemcsak a technológiát értve alatta, hanem a kapacitását is, hiszen egy alulméretezett sütő sok bosszúságot okozhat a házigazdának és a résztvevőknek is.

Vásárlás előtt mérlegeld, mire keresel eszközt: grilleznél, bográcsoznál vagy a kemencés ételeket kedveled inkább? A csendes családi sütögetéseket szereted, sőt szezonon kívül is szívesen készíted grillen az ebédet, vacsorát, vagy gyakran rendezel sütögetéssel egybekötött kerti partikat sok-sok meghívottal?

Házigazdaként az sem mindegy, meddig kell a sütő mellett állni, milyen gyorsan készíthető el minden vendég számára az étel. Mérlegeld azt is, füsttel vagy füst nélkül szeretnéd élvezni a kinti sütögetést! A Grillplaza.hu Broil King gázgrillei határtalan sütési élményt kínálnak – kompromisszumok nélkül.

Miért szeretjük a szabadban készült ételeket?

A tavasz és a nyár beköszöntével sok kertben, teraszon kerülnek elő téli álmukból a grillsütők, bográcsok, illetve üzemelik be ismét a kemencéket, és indul be az élet. Vannak, akik csak hétvégeken élvezik a kint készített ételeket, míg egyre többen már a hétköznapokon is a kinti konyhában ütik össze a vacsorát.

Számtalan étel készíthető a különböző eszközök segítségével, elő- és főételek, levesek, egytálételek, sültek, köretek, desszertek és akár pizza és kenyérfélék is. A húsok mellett grillezhetünk halakat, sajtokat, zöldségeket és gyümölcsöket. És késő este, amikor a levegő lehűl, nemcsak a tűz látványát, de melegét is élvezhetjük a csillagokat bámulva.

A kerti sütések összehozzák a társaságot, mindenki szívesen társul, ha finomságokról van szó, kellemesen telik az idő a tűz körül.

Készülj fel a kerti partikra!

A nyár a szabadtéri összejövetelek igazi szezonja, hiszen az idő jellemzően kellemes még este is, így ha kinti eseménynek hirdettük meg, senki nem akar majd bemenni a házba. Persze jó, ha felkészülünk az ilyen alkalmakra, és elegendő komfortos ülőhellyel és asztallal készülünk.

Ha tudjuk, hogy ilyen terveink vannak, nagy baráti társasággal rendelkezünk, érdemes úgy választani grilleszközt, hogy kényelmesen ki tudjon szolgálni mindenkit. Válassz nagyméretű sütőtérrel rendelkező, kiváló teljesítményű gázgrillt, amely egyszerű és kényelmes használatot biztosít a kivételes hőmérséklet-szabályozás révén! Általa a füsttől is megkímélheted a vendégeket.

A klasszikus grillek mellett beszerezhetsz egyéb, speciális sütőket, tojás alakú kamado grilleket, szmókereket, füstölőket is.

Tedd különlegessé a hétköznapokat!

Kényeztesd magadat is, ne csak a vendégeidet, készíts finomságokat a grillen akár a hétköznapokon és az őszi-téli szezonban is! A gázgrillek ekkor is jelentős előnyt nyújtanak a gyors beüzemelés révén, és se sütés előtt, se utána nem adnak temérdek tennivalót, mint a faszenes sütők.

A korszerű, prémiumminőségű grillek a sütést igazi élménnyé varázsolják, számtalan funkcióval rendelkeznek, így időről időre kipróbálhatsz valami újat a számtalan kiegészítő révén.