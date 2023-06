Külön börtönt épít a korrupt politikusoknak és hivatalnokoknak a salvadori elnök

Hazai szempontból egészen aktuális hír jelent meg az MTI-n. Nayib Bukele salvadori elnök, börtönt építene a „fehérgalléros bűnözőknek”. Beiktatásának ötödik évfordulóján elmondott beszédében az elnök ígéretet tett egy olyan szigorúan őrzött létesítmény felépítésére, ahol a korrupció miatt elítélteket tartanák fogva.

Az állam minden erejével harcolt a bűnbandák ellen, így a korrupció ellen is totális harcot indítunk. Börtönt építettünk a terroristáknak, így börtönt fogunk a korruptaknak is. Felveszik a küzdelmet a fehérgalléros bűnözők ellen, de csakis a törvény adta kereteken belül

- szögezte le Nayib Bukele.

A salvadori elnököt sokszor érte bírálat a különböző jogvédők részéről a börtönök zsúfoltsága és a szerintük túlzott szigor miatt, azonban Bukele szerint a bűnözés visszaesése is azt mutatja, hogy a börtönbüntetés erős visszatartó tényezőnek bizonyult. Egyébként nem kizárt, hogy éppen a salvadori börtönök zsúfoltsága nyomán a korrupció miatt elítélt bűnözők mellé más köztörvényeseket is odairányítanak, így aztán bizonyosan nem lesz egy üdülés ott éveket eltölteni a börtönt korábban csak filmekből ismerő „fehérgallérosoknak”.

Ami pedig a hazai aktualitást illeti, a magyar börtönök is meglehetősen túlzsúfoltak, többször szóba is került új intézmények építésének lehetősége, bár az vélhetően fel sem merült a kormányzatban, hogy a korrupció miatt elítélteknek is lehetne egy külön börtönt építeni. Pedig a - fideszes korrupció jelképének számító - „lombkoronasétány” egész világot bejáró története kapcsán, illetve a Schadl-Völner-ügy, vagy Boldog István büntetőpere árnyékában talán nem lenne ördögtől való egy ilyen börtön felépítése, és jelen állás szerint lenne is rá társadalmi igény. Azt azért sokan megnéznék, hogy miként bizonygatják - immár a börtön falai közt - még egymásnak is volt polgármesterek, hivatalokok, végrehajtók és államtitkárok, szürke eminenciások, volt III/III-asok, hogy ők bizony ártatlanok.

A realitás és az elszámoltatások teljes hiánya persze azt jelzik, hogy ha épül is nálunk börtön, akkor az biztosan nem a fehérgallérosoknak készül, és az is biztos, hogy olyan szinten lesz túlárazva a kivitelezés, ami már szintén a realitás határát súrolja.

Ezt támaszthatja alá az is, hogy a román határhoz közeli Csenger település közelébe tervezett börtön megépítése az első tervezett költségvetéshez képest ötvenszer(!) lesz drágább. Paár Attila érdekeltsége, a West Hungária Bau Kft. (WHB) ugyanis - a korábbi sikertelen pályázatok után - verseny nélkül nyerte el a csengeri börtön kivitelezését, miután az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága mentesítette a beruházást a közbeszerzés alól.

Az építkezés a szerződés szerint 50 milliárd forintba kerül majd, holott pár éve még csak 900 milliósra tervezték a beruházást - írta meg az Átlátszó.

Ezeket a számokat és a különféle állami beruházások korábbi összegeit nézve talán még sürgetőbb lehetne egy a salvadori mintára létrehozandó börtön a korrupció miatt elítélt fehérgalléros bűnözők számára. Legalább néhányan otthon éreznék magukat a „saját” ötvenszeresen túlárazott börtönükben. A zsúfoltságot viszont már legalább sikerült enyhíteni, amikor nemrég több száz külföldi embercsempészt engedtek szabadon.

Címlapkép: A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, Budapest Fegyház és Börtön épületei a főváros X. kerületében, a Kozma utcában. Fotó: MTVA/Bizományosi/Róka László