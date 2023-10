Lemondott a Pesti Magyar Színház igazgatója

Lemondott tisztségéről Zalán János, a Pesti Magyar Színház igazgatója - derül ki a színház Facebook-bejegyzésből, amelyet a rendkívüli társulati ülésük után tettek közzé egy nyilatkozat kíséretében.

A Zalán János által jegyzett levélből kiolvasható, hogy a színházigazgató azt követően távozik az intézmény éléről, hogy elvállalt egy „megtisztelő felkérést” a kultúra területén belül.

A nyilatkozat szerint Zalánt nem először találták meg új ajánlattal, azonban idáig mindig a színház mellett döntött, amit 2015 óta vezet. Most viszont olyan felkérést kapott, amivel állítása alapján új szintre tudja emelni azt a munkát, amit évek óta végez. Egyúttal a színház igazgatói posztjára kiírt pályázatát is visszavonta.

A Pesti Magyar Színházban betöltött pozícióm és az új felkérésem között ugyanakkor összeférhetetlenség merült fel. 2024. február 1-jével már az új feladatra koncentrálok, melyről hamarosan részletes tájékoztatást adok

- fogalmaz levelében az 57 éves színigazgató.

Zalán János lemondásával majdnem egyidőben azonban más érdekes esemény is történt - jegyzi meg a hvg.hu. A lap szerint ugyanis az utolsó pillanatban Halasi Dániel rendező pályázatát is érvénytelennek nyilvánították. Őt tartották a második legnépszerűbb jelöltnek.

Mint Halasi a portálnak kifejtette, az indoklás szerint nem tartották megfelelőnek a szakmai gyakorlat igazolását, bár a pályázati kiírásban nem szerepel ilyen kötelezettség, Amikor viszont személyesen leadta a pályázatát, jegyzőkönyvet kapott arról, hogy minden dokumentumot hiánytalanul leadott. Az ezt taglaló emailben a rendezőnek azt is jelezték, hogy hiánypótlásnak helye nincs.

Ennek révén előnyhöz jutott Nagy Viktor rendező, aki a kormány által modellváltásra kötelezett SZFE-n osztályvezető, illetve az Újszínházban is főrendezői pozíciót tölt be. A hvg.hu arra is kitér, Nagy a sajtóhírek szerint Eperjes Károllyal együtt pályázott, avagy Eperjes lenne a művészeti vezető sikeres pályázat esetén.

(Címlapkép: Zalán János, a Pesti Magyar Színház igazgatója 2023. május 3-án. MTI/Lakatos Péter)