Lendületes Imagine Dragons, pacsizós Sisi és az érzelmes Billie Eilish: ilyen volt az idei Sziget

A Sziget Fesztivál még úgy is hozta a kötelezőt, hogy az Európa-rekorder magyar inflációhoz szokott közönség is olykor elkerekedett szemekkel bámulta a standok árait két koncert között. Persze az idei év nagy újítása, a 2500 forintos “budget food” enyhített azért a helyzeten. Pörgésből, hangulatból és programkínálatból idén sem volt hiány.

Imagine Dragons

A pénteki nap nagy szenzációja az Imagine Dragons volt, és bár az amerikai poprock zenekar nem először járt Magyarországon, most is hatalmasat szólt a nagyszínpadon, ami előtt több tízezren gyűltek össze. És igen, szinte már hagyománynak tekinthető, hogy Den Reynolds felsője nagy üdvrivalgás közepette nagyjából negyed óra alatt lekerült a fesztiválozó női közönség legnagyobb örömére.

Az Imagine Dragons odatette magát, semmi playback, semmi megúszás, rendesen végig tolták a srácok, miközben a nagyszínpad vizuális megoldásaira nem lehetett panasz, a látványos konfettiágyúk sem maradtak ki.

(Dan Reynolds énekes az amerikai Imagine Dragons együttes koncertjén a 29. Sziget fesztivál második napján az óbudai Hajógyári-szigeten 2023. augusztus 11-én. MTI/Balogh Zoltán)

Az egyik legjobban várt zenekar frontembere a számok között kommunikált a közönséggel, érzelmes átkötő szövegeket mondott a mentális egészség fontosságáról, és arról, nem szégyen segítséget kérni. Összességében tehát a pénteki este méltó megkoronázása volt az Imagine Dragons fellépése.

Samsung Party Aréna: a techno otthona

A rendkívül jó hangosítással bíró Samsung Party Arénában világszínvonalú, igazi szeletelős techno szólt, amit a legendás Awakenings csapata szolgáltatott pénteken. Az aréna hajnal négy után is bőven tömve volt napszemüveges, félmeztelen fesztiválozókkal, így nem volt kérdéses az egyik legismertebb elektronikus zene sikere.

Sisi

A hazai női rapszcéna egyértelmű üdvöskéje egy ideje felkapott lett, azonban emlékszem, amikor tavaly év végén Tatabányán egy kis klubban, körülbelül 40 ember előtt lépett fel bongorral együtt a pofátlanul fiatal és legalább annyira tehetséges Sisi. Személy szerint már a Yalla című száma óta követem a munkásságát, aminek legnagyobb vonzereje, hogy folyamatosan képes megújulni. Az igazán oldschool hangzású Yalla vagy a Rappelj jobban! után volt itt a lazaságtól “szétfolyós” trap, a Magaslow, a Balaha instant klasszikus lett, de a nemrégiben kijött, Lil Frakkal közös Tsingling is teljesen más vibeokat ad.

A keddi koncertjén láthatóan még azok is élvezték a fellépését, akik csak véletlen tévedtek oda. Nem lehetett ugyanis nem bólogatni a zenéire: azt már megszoktam, hogy hatalmas energiákkal van jelen a színpadon, de a Szigetes koncertje minden eddigi élményen túltett, ezúttal négy táncos is színesítette a produkcióját.

A kisasszony ráadásul kiadatlan számokat is eltolt, ami külön öröm volt. Sisi láthatóan nagyon élvezte az egészet, amit majdnem minden szám után a közönség tudtára is adott, sőt még pacsizni is “leugrott” a színpadról a hallgatóság legnagyobb örömére. Sisire érdemes lesz odafigyelni a jövőben is.

Billie Eilish

Nem kérdés, hogy az idei Sziget legnagyobb dobása a 21 éves világsztár megszerzése volt. Ennek megfelelően hatalmas hype volt egész kedden Billie Eilish esti koncertje miatt. Találkoztuk olyannal, aki a 21.15-ös kezdésre úgy biztosította be magát az első sorokba, hogy már délután kettőre odament, sőt akadt olyan is, aki már reggeltől képes volt egy helyben szobrozni a hét Grammy, valamint egy Oscar- és Golden Globe-díjjal büszkélkedő amerikai énekesnő fellépése miatt.

(Fotó: Az amerikai Billie Eilish koncertje a 29. Sziget fesztivál hatodik napján az óbudai Hajógyári-szigeten 2023. augusztus 15-én. MTI/Balogh Zoltán)

Ahogy közeledett az este, egyre sűrűsödött a tömeg a nagyszínpad előtt: mindenki látni akarta a modern popzene új királynőjét. A rendezvény történetének egyik legdrágább előadója aztán egy ősrégi myVIP-kompatibilis profilkép öltözékében jelent meg: egy longfit fekete hokimezben, egy komplett nyaklánckollekcióval és a melegről tudomást sem véve kesztyűben, ördögszarvas téli sapkában érkezett.

Bár folyamatos sikoltozást kísérte minden egyes mozdulatát, kicsit döcögősen indult a koncert eleje. Néhány szám után azonban láthatóan kimozogta a színpadot, majd szép lassan fel is szántotta.

A produkcióból viszont így is levont sajnos manapság divatos félplayback, ami alapjáraton instant buligyilkos, de a Szigeten azért működött. A tömeg nagy részét mondjuk ez aligha zavarta, viszont nekem így is volt egy kis rossz szájízem emiatt.

A bulis, pörgős számok mellett jócskán akadtak lírikusabbak is: egyszer maga mellé ültette a bátyját és zeneszerzőjét, Finneast is, majd egy szál gitár kíséretében énekeltek, ami igazán felemelő volt. Billie Eilish meghozta a várva várt élményt, jól szólt, voltak energiák rendesen, még úgy is, hogy a katarzis elmaradt.

(Címlapkép: Közönség Macklemore amerikai rapper koncertjén a 29. Sziget fesztivál ötödik napján az óbudai Hajógyári-szigeten 2023. augusztus 14-én. MTI/Balogh Zoltán)