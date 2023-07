Magyar Hang: Magánrepülőtér is épült a feltehetően NER-esek igényeire szabott luxusbúvóhely mellé

Kalandos körülmények között lelt rá a Magyar Hang és az Átlátszó Erdély munkatársa a magyar állam nemzetpolitikájának egyik eredményére Gyergyóremetén. Magyar adófizetői pénzből luxusszálloda épül a település mellett, amihez valószínűleg az úthálózat hiányosságai miatt egy magánrepülőtér is létesült. A lap kiderítette, hogy a hotel hatcsillagos besorolású lesz, és mivel le- és felszállópálya is épül mellé, egy igazán exkluzív hely lesz a „világtól elvonulni vágyó felső tízezernek, akik magánrepülőgéppel jönnek”. Most lépjünk túl azon – jegyzi meg a lap újságírója -, hogy a szállodák nemzetközi besorolásában a legmagasabb érték az öt csillag, inkább idézem egyik forrásom, aki kissé nyersen fogalmazta meg a lényeget:

Amikor megunják az Adriát, majd ide fognak kirepülni a NER-es nagykutyák.

Szállásfejlesztésre szükséges pénzt pályázati úton lehetett szerezni egy romániai magánalapítványtól, amelyhez a magyar Külgazdasági és Külügyminisztériumtól került forrás. Ott ugyanis már tiszta képlet, hogyan lehet átcsatornázni majd’ százmilliárdnyi magyar közpénzt Erdélybe úgy, hogy az jól el legyen rejtve a kíváncsi újságírók szeme elől. „A recept egyszerű: a pénzt megkapja az erdélyi alapítvány, amelyre már nem vonatkozik a magyar üvegzsebtörvény.”

Az alapítvány a külügyminisztériummal közösen találta ki, hogyan lehet „az egyik uniós tagállam költségvetéséből átirányítva egy másik tagállam területén felhasználni az uniós forrásokat”. Azért „csak” hét és fél millió euró az adható legnagyobb támogatás, mert maximum ennyit engedélyez az EU, és a pályázóktól első körben nem kértek tervrajzokat, önrész bemutatását vagy megvalósíthatósági tanulmányt, csak ötleteket és látványtervet. „Őszintén szólva megdöbbentem az illiberális pályáztatáson: akinek jó volt a dumája, és tudott fotoshoppolni, az nyert.” - írja a hetilap.

A NER erdélyi csillaga nyerte eddig a legtöbb pénzt.

A folyamat eredményeként minimális önerővel, de sok adóforinttal 9 ilyen szálloda épülhetett már meg Erdélyben, s bár a pályáztatás már három éve lezárult, egyelőre nem sikerült kideríteni a lapnak, kik a nyertesek. Egy azonban biztos, a legtöbb pénzt egy NER-közeli vállalkozóhoz köthető erdélyi cég nyerte. A gyergyóremetei születésű Balázs Attila építési nagyvállalkozót a NER új üstökösének tartják Magyarországon: Tiborcz és Mészáros üzlettársa, és a leggazdagabb magyarok listáján rendre a hatvanadik hely körül bukkan fel 30 milliárdos vagyonával. Magánrepülőt tart, és a cégei egyszerűen nem tudnak veszíteni Erdélyben az említett alapítvány pályázatain: frissen bejegyzett székelyföldivállalkozásai pár éve összesen 4,5 milliárd forintot nyertek tejfeldolgozóra és hűtőházra.

Az egyelőre épülő gyergyóremetei szállodát a „másféle húsmarhák tenyésztése és szaporítása, illetve marhaondó-termelésre” szakosodott Bayer Agrouniver cég fogja üzemeltetni, amelynek egyik tulajdonosa Balázs Attila testvére. A mellé épült magánrepülőtér már elkészült és használják. Igaz, egyelőre egy konténerben van minden, de Balázs Attila magángépe rendszeresen feltűnik a kifutópályán. A vállalkozó ezzel ingázik az erdélyi cégek és a Budapest melletti Sóskút között, ahol a magyar főhadiszállás van.

Visszafelé követték a NER háza táján kutakodó újságírót.

Az erdélyi újságíró nem úszta meg kalandok nélkül a látogatást, ahogy a reptérről visszaindult a faluba, követni kezdték. Megpróbálta kideríteni, hány szobát terveztek az épületbe, és hogy ki lesz a célközönség, de még a település polgármesteri hivatalában sem mutatták meg neki az építési engedélyeket és a terveket, pedig ezeket kérés esetén nem szokták titkolni.

(Címlapkép: illusztráció, Szijjártó Péter/facebook)