Magyar Péter egy friss fideszes törvényt kihasználva viszi tovább a Völner-Schadl ügyet

Magyar Péter nem hagyja annyiban a saját hangfelvétele kapcsán indított eljárást. Felülvizsgálati indítványt nyújt be az ügyészségre a Völner-Schadl-ügyben - írja a 444.

A fideszes botrány kapcsán a Tisza Párt EP-képviselője azért most teszi ezt, mert az általa márciusban nyilvánosságra hozott információk alapján lefolytatott kiegészítő vizsgálatban nem ő volt a feljelentő, hanem Tényi István.

Így utóbbinak lett volna lehetősége határidőig felülvizsgálati indítványt benyújtani az azóta lezárult vizsgálat kapcsán, ám ő ezzel nem élt.

Most viszont Magyarnak is van lehetősége ezt megtenni. Ugyanis a határidő leteltét követően az ügyészségnek közzé kellett tennie az anonimizált határozatot. Innen kezdve pedig újabb egy hónapig, augusztus 29-ig lehetősége nyílt bárkinek fellebbezni egy indítvánnyal szemben. Magyar Péter most tette ezt meg.

Ezt az új jogi lehetőséget, amit most Magyar Péter kihasznál, tavaly januártól vezette be az Orbán-kormány.

(Címlapkép: Magyar Péter/Facebook)