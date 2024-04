Magyar Péter szerint 24 százalékon áll a Tisza Párt támogatottsága a biztos pártválasztók közt

Az elképesztőnek tűnő, 24 százalékos népszerűségi adatot Magyar Péter maga közölte a Telex választási műsorában, ahol arról beszélt, hogy napról napra növekszik pártjának támogatása, és szerinte már a Gyurcsány vezette DK-n is túlnőttek, akár háromszorosan is. Hasonló, bár kissé szerényebb trendre már korábban is utaltak bizonyos jelek közvélemény-kutatások alapján.

Ha ez tényleg így van, a Fidesztől a DK-ig minden pártnak van mitől félnie

A Tisza Pártot máris, néhány hét leforgása után nagypártként mérő kutatás részletei, módszertana nem ismertek, Magyar tudomása szerint pénteken jelenik majd meg a részletes adatsor.

Mindenesetre a párt alelnöke leszögezte,

ha csak egy képviselőt juttatnak be az Európai Parlamentbe, már azt is sikerként éli majd meg, de azt sem tartja kizártnak, hogy 5-7 mandátumot szereznek.

Magyar Péter ezek mellett úgy látja, hogy

a Fidesz több százezer szavazót veszített, és a kormánypárt továbbra is lejtőn van, de azt ő sem hiszi, hogy hirtelen húszszázalékos párttá válik.

Ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy még bármi történhet a június 9-ei választásokig.

Mit üzenhetett talányosan Gulyás?

A populáris ellenzékivé avanzsált politikus szerint már több ezer aktivistájuk van, és azt mondta, a vidéki jelenlétben hisz. Úgy gondolja, választói mobilizálásra nem lesz túl nagy szüksége, szavazói ugyanis nagyon elkötelezettek, illetőleg olyanok állnak most melléjük, aki sose vagy csak tíz-húsz éve voksoltak utoljára. Pártjának célja, hogy civil szervezetek segítségével 22 ezer szavazókörben legyen delegáltjuk.

A NER-ellenes Magyar azt is elmondta, hogy nem foglalkoztatja a Fidesz ellene is indított lejáratókampánya, élén a Megafonnal. A vele korábban jóban levő Gulyás Gergely legutóbbi kormányinfón elejtett, többértelmű üzenetét egy neki szánt fenyegetésként értelmezi. Magyar mindenesetre úgy tudja, már nem sokáig marad miniszteri székében. Arról is szólt, hogy neki még mindig vannak kapcsolatai Orbán Viktor körével.

Titkos közvélemény-kutatások?

Ha nem csupán a bizonytalanoktól szipkázza el a voksokat, akkor Magyar pártja jó eséllyel kirostálja majd az ellenzéki térfél kispártjainak jelentős hányadát is.

A Válasz Online a Magyar Péter-féle példátlan felívelő tendenciát így magyarázza:

„Természetesen kellett ehhez, hogy jókor jöjjön elő, olyan helyzetben, amikor a Fidesz nagyon szenvedett a kegyelmi botránnyal. Kellett hozzá Magyar meggyőző kisugárzása. Azzal tudta sokkolni az országot, hogy miközben a Fideszből jött, úgy beszélt, mint az ellenzékiek. Ebben hasznára vált, hogy az egyik legismertebb fideszes politikus férje volt. Hihetetlenül gyors építkezéséhez kellett az is, hogy remekül használja a Facebookot és kibírjon két hónapot pihenés nélkül.”

Sikerének alapfeltétele azonban mégiscsak az volt, hogy a politika iránt érdeklődő tömeg nagyon megunja a politikusokat, a pártokat, mindenkit

– írja a portál, amely szerint hallani szigorúan titokban tartott mérésekről a Fidesz és az ellenzék felől is, amik alapján a 2024 előtti aktoroknak van okuk aggódni.

E felmérések szerint a Fidesz népszerűsége sokat, állítólag 10 százalékpontot kopott az év eleje óta, ami azt jelenti, hogy most vasárnap legfeljebb 40 százalék körüli eredményre számíthatna.

(Címlapkép: Magyar Péter - Béli Balázs/Alfahír)