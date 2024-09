Magyar Péter szerint az önkéntesek munkája nélkül sehol nem működne a védekezés

Akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba! A több tízezer önkéntes megfeszített munkája nélkül sehol nem működne a védekezés - ezt közölte a Tisza Párt elnöke szerdán az MTI-vel és a Facebookon is.

Magyar Péter az árvíz elleni védelemről szóló közleményében azt írta, hogy vasárnap óta egyre többen dolgoznak a gátakon, miközben a kormány öt nap alatt odáig jutott el, hogy 1600 katonát tudott szerdára kivezényelni.

"Már szó sem esik a 12 ezer önkéntes tartalékosról, akiket az adófizetők fizetnek, pont az ilyen válsághelyzetek esetére. Miközben gyerekek is töltik (helyesen) a homokzsákokat, aközben a honvédség épp hadgyakorlatot tart a Bakonyban"

- közölte az ellenzéki politikus.

Magyar Péter óriási dolognak nevezte a nemzeti összefogást, és szerinte "megsüvegelendő dolog" a civilek helytállása,

"de egy normálisan működő kormányzatnál nem a hivatásos állomány egészítené ki a civilek munkáját, hanem fordítva"

- hangzott kritikája.

Továbbra is arra kérünk mindenkit, hogy "segítsen megvédeni a falvainkat és a városainkat. Együtt sikerülni fog" - írta Magyar, aki a poszthoz csatolt fotója kapcsán azt is elmondta, a leányfalusi nyúlgát építése folyik, "civilekkel és 60 tiszás önkéntessel felépítettük a védmű felét és ezt fejezi most be a katonaság…"

Amúgy Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerdai tájékoztatása szerint 1677 katona teljesít szolgálatot, és 24 órán belül további 4000-rel bővíthető ez a létszám, bárhol, ahol szükséges. A honvédelmi miniszter azt is elmondta, nagyon büszke a „területvédelmis” katonákra, akik arra esküdtek fel, hogy megvédik az országot.

Orbán Viktor mai "árvízinfóján" kifejtette, 4392 ember dolgozik az árvízi védekezésben, de elismerte, akadnak nehéz helyszínek az országban, valamint a következő bő egy hét lesz a legnehezebb a védekezésben.

A kormányfő azt is elmondta, egyes helyeken szerinte nincs is szükség önkéntesekre vagy homokzsákokra, annyira jó munkát sikerült végezni még 2013-ban.

(Címlapkép: Magyar Péter - Facebook)