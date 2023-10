Magyarok, akiknek nem jött be Orbán Viktor kommunikációs stratégiája Oroszországgal és Putyinnal

Orbán Viktor - „gépezetbe került homokként, a küllők közé került botként, vagy tüskeként a köröm alatt” - az uniós állam- és kormányfők találkozóján Putyin orosz elnökkel folytatott kommunikációs stratégiájával büszkélkedett, ám vannak magyarok, akiknek lehetetlen azonosulni ezzel az orosz politikával.

Videóra vett véleményében Skirják Krisztián 1956 évfordulója miatt osztotta meg gondolatait a youtube-on. „Ne engedjétek azt, hogy valaki, aki benneteket képvisel, kezet fogjon a terroristákkal” – üzente Kárpátaljáról az anyaországiaknak a magyar kormányfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök pekingi kézfogójáról. A Magyar Hang cikkéből az is kiderül, hogy az egészségügyi marketing szakértőként dolgozó fiatal férfi otthona a háborúban a súlyos tragédia helyszínévé vált Bucsában volt, ahonnan feleségével és kislányával éppen csak, hogy el tudott menekülni 2022 márciusában az oroszok mészárlása elől. Skirják Krisztián felhívja nézői figyelmét, hogy hazája, Ukrajna ugyanazzal a kegyetlen rezsimmel szembesül ma, mint amivel Magyarország 67 évvel ezelőtt, s amellyel szemben Ukrajna szabadságharcot vív. Kiderül az is, hogy a városában a népirtás elől olyan ukrán katonáknak köszönhetően menekült meg családjával, akik között kárpátaljai magyarok is harcolnak az oroszok ellen.

Annak ellenére, hogy Magyarország képviseletében eljáró miniszterelnök mindenhol hangsúlyozza, mielőbb kössön békét az urán és az orosz fél, Skirják Krisztián szerint nem elfogadható ez a hivatalos magyar álláspont. Ezek szerint „béketárgyalások kellenek a XXI. század legborzasztóbb háborús bűnöseivel. Ártatlan gyermekek gyilkosaival, nők gyilkosaival, erőszakosaival, rablókkal. A XXI. század terrorista államával.”

A fiatalembert megkereste a Magyar Hang, amelynek elmondta, hogy

kárpátaljai magyarként fáj látnia, hogy sok magyarországi elhiszi az orosz propagandát, megkérdőjelezi Ukrajna létjogosultságát, önvédelemhez való jogát. Felmenői között a magyar mellett van ukrán, szlovák is, magát ukrajnai magyarnak tartva úgy fogalmazott, hogy „dobog az ukrán szív és kering a magyar vér”.

Egy másik fiatalember tragédiája is azt mutatja, hogy hiába volt határon túli magyarként érintett az orbáni nemzetpolitikában, nem érezte magáénak a háború kapcsán érvényesülő, hivatalos magyar álláspontot. Wittmann Rudolf, aradi magyar fiatalember vasárnap vesztette életét. Tavaly jelentkezett önkéntesnek, hogy az ukrán oldalon részt vegyen a harcokban. A Csíky Gergely Főgimnázium volt diákjától aradi ismerősei a közösségi médiában emlékeztek meg róla, ukrán párja pedig ezekkel a szavakkal búcsúzott tőle: „Az életedet adtad Ukrajnáért…, egy olyan háborúért, ami nem volt a tiéd, de itt voltál, hogy nekünk legyen jövőnk. (…) Te nem csak az én hősöm vagy, hanem egész Ukrajnáé.”

