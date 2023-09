Matolcsy György megint nekiment a kormánynak, Varga Mihály megszorításokat rebesgetett, a forint zuhanni kezdett

A Magyar Közgazdasági Társaság vándorgyűlésének csütörtöki nyitóelőadását Matolcsy György tartotta, és egyáltalán nem meglepő módon ismét beleszállt a kormány elhibázott gazdaságpolitikájába.

Egyetlen célom van ezzel az előadással: elérni, hogy a következő magyar politikai elitek, kormányok és miniszterelnökök soha ne ismételjék meg azt az inflációs kalandot, amit 2021 óta átéltünk, és még most is velünk van.

Ezekkel az eléggé radikális szavakkal indított, amiből kiviláglik, már nem hisz annyira az Orbán-kormány megingathatlatlanságában, mint anno fideszes korában. A jogos kritikát számokkal is szemléltette és szakmai érvekkel alapozta meg.

Egy kalandor gazdaságpolitikai inflációs kalandját látjuk, ez egy gazdaságtörténeti tömegbaleset volt.

– foglalta össze az elmúlt évek fideszes intézkedéseinek lényegét Matolcsy György.

Szerinte szerencsére most már kifelé megyünk ebből a "rövid, ám mérges inflációs korszakból", így várhatóan már novemberben egy számjegyűvé válik az infláció, decemberre pedig "7 százalék körülivé alakul, varázsolódik".

A jegybankelnök azzal bíztatott, hogy az infláció letörése érdekében nem kell lemondanunk a növekedésről: előbb az inflációt kell letörni, azután jöhet a növekedés. Úgy véli, hogy ha a 10 hónapja Európa-rekorder hazai inflációt legalább a régiós átlagon tudták volna tartani, akkor mára már elmúlt volna a recesszió.

Hangsúlyozta:

A magas infláción az elmúlt száz évben mindig mindenki veszített.

Matolcsy György rámutatott: "a kormány elfelejtette bevezetni azokat az intézkedéseket", amikkel már másfél éve letörhette volna az inflációt. Példaként említette az árfigyelő rendszert, a versenyhivatali vizsgálatokat. Ezzel szemben az Orbán-kormány még rontott is az iflációs helyzeten:

A kormány még egyszer olajat öntött az amúgy is lángoló házra, a gazdaságra.

Az ársapkák például 3-4 százalékkal növelték az inflációt – magyarázta a jegybankelnök.

Varga Mihály azzal támadt vissza, hogy a jegybank tavaly ősszel, egy váratlan lépéssel, elsőként állt le a szigorítással, így destabilizálta a forintárfolyamot, és szerinte ez által közvetetten az elszabadult inflációért is felelős.

A pénzügyminiszter újabb megszorításokat is emlegetett: azon túl, hogy felülvizsgálják a 3,9 százalékos hiánycélt, elhalaszthatják a honvédelmi kiadásokat, illetve újabb bankadó bevezetésén is gondolkodnak. jöhet egy újabb bankadó is. Varga nem látja úgy, hogy a jelenlegi inflációs szint negatívan befolyásolná az államadósság kezelését.

"fenntartjuk a monetáris szigort" – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter, erre zuhanni kezdet a forint.

A reggeli 385-ös szintről a megszorítások hírére estére 387,80 forintra emelkedett egy euró ára. A bankadó említésére az OTP részvényei 7 százaléknyit estek.

(Címlapkép: Varga Mihály pénzügyminiszter és Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a Budapesti Értéktőzsde 33. születésnapja és részvényeinek tőzsdei bevezetése alkalmából tartott rendezvényen a Magyar Nemzeti Bank Budai Központjában 2023. június 21-én. MTI/Hegedüs Róbert)