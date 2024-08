Még kevesebb budapesti háziorvos lehet az ügyeleti rendszer miatt, figyelmeztet a MOK

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) azt kéri, hogy októberről halasszák jövő év januárra a budapesti orvosi ügyelet átalakítását – mondta a Népszavának adott interjújában Álmos Péter.

A MOK elnöke hangsúlyozta, időre van szükség a szakmai és szervezései aggályok tisztázásra.

Véleménye szerint a fővárosban az új rendszer megterheli az alapellátást, a háziorvosi kar Budapesten pedig kifejezetten idős, tagjainak átlagos életkora ugyanis már 61 év.

Az új rendszer nagyon megterhelheti az alapellátást, noha a fővárosi háziorvosoknak jelenleg a 129 üres praxisból hiányzó szakemberek helyettesítését is el meg kell oldaniuk.

A Népszava cikke szerint Álmos kiemelte:

Az Országos Mentőszolgálat adatai szerint a szükséges 900 helyett csak 200-300 orvos jelentkezett az ügyeleti feladatokra.

A kamara elnöke hozzátette, komoly a veszélye annak, hogy az ügyeleti rendszer bevezetésének kényszere miatt többen inkább abba fogják hagyni a praktizálást, így a lakosság még nehezebben fér majd hozzá az ellátásokhoz.

A MOK elnöke egy belső felmérésre hivatkozva arról beszélt, hogy a korosabb kollégák már nem akarnak ügyelni, ezért ugrásszerűen megnőhet a betöltetlen praxisok száma.

Álmos Péter arra is kitért, hogy

az új ügyeleti rendszer a rendelési időket is felborította, sok helyen már most is este nyolcig fogadják a betegeket a háziorvosok, holott az új szabályok szerint négyig be kellene fejezniük a rendelést.

A kamara elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a sürgősségi osztályok terhelése szintén nőhet az új rendszer miatt.

