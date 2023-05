Megbünteti-e Orbán Viktor a felvágott nyelvű Matolcsy Györgyöt? Erre egyelőre semmi jel nem utal

Nem szűnnek a találgatások, mi lehet az oka annak, hogy Orbán Viktor nem bünteti meg a korábban vele érdekellentétbe került oligarchákhoz hasonlóan Matolcsy Györgyöt, pedig már kétszer is súlyos kritikát fogalmazott meg az MNB elnöke nyilvánosan a kormánnyal és a miniszterelnökkel szemben. Először tavaly decemberben, másodszor pedig idén tavasszal. A Válasz Online szerint Simicska Lajos, Spéder Zoltán és Homlok Zsolt példája alapján „adná magát, hogy beinduljon Matolcsy ellen a »büntetőgépezet«. Nem indult be. A Matolcsy család udvartartása továbbra is tíz- és százmilliárdok felett rendelkezik, masszívan összeépült Mészáros Lőrinccel az új szuperbank (MBH) tulajdonosi oldalán, üzlettársi kapcsolatban áll a hatalmi elit több más tagjaival, és nem látszik, hogy bárki felül akarná írni ezt a status quót.”

Talán igaza lehet Tamás Gáspár Miklós filozófusnak, aki élete utolsó interjújában úgy fogalmazott a hvg-nek, hogy Matolcsy és Orbán viszonyában is az látszik, hogy a kormányfő hatalma gyengül. „Amit (Orbán) csinál, az infantilis hazudozás, gyengeség, hatalom nélküli trükközés.” Hatalma a múlté, „pár héttel ezelőtt nem mondhatta volna azt Matolcsy, amit mondott”.

Ez azonban csak az egyik lehetséges forgatókönyv. A Válasz forrásai TGM-nél több lehetséges magyarázatot is fölvetettek. Az egyik szerint a miniszterelnök osztott szerepekben gondolkodik.

„Ahogy Novák Katalin lehet ukránbarátabb, mint a kormányzat, ugyanúgy Matolcsy György is gondolhat látványosan mást a gazdaságról, mint a hatalmi központ – s ha bármilyen krízis beüt, elő lehet venni a jegybankelnököt mint hiteles válságkezelőt.”

E magyarázat képviselői úgy tartják, Matolcsyt jó talonban tartani, mert bármilyen szerepbe kerül, ő biztosan nem hánytorgathatja fel a NER-felvilág visszaélésgyanús ügyeit, hiszen maga és családja szintén érintett lehet ilyen történetekben. A lap emellett olyanokkal is beszélt, akik biztosak abban, hogy a „provokatőr” Matolcsy a mandátuma végét sem éri meg jegybankelnökként, mondván, hogy „a kormány ennél bonyolultabb dolgokat is lerendezett már kétharmaddal”. Mivel a források véleménye erős szórást mutatott, a Válasz inkább mélyre ásott, és több közös bizniszt ismertetett, amelyek az Orbán–NER–Matolcsy-együttműködés jelenlegi fennállását igazolják.

Többek között ismertette a most létrejött, az OTP után a második legnagyobb bank, a MBH Bank Nyrt. helyzetét, amely egyértelműen a kormányzat, Mészáros és Matolcsy együttműködésének köszönheti létét. 23 százalék erejéig a Matolcsy családhoz áll a legközelebb, további közel egyharmada a magyar állam tulajdonában van, a maradék 46 százalékon pedig több olyan társaság osztozik, amely Mészáros Lőrinc befolyása alatt áll.

Ugyancsak ide tartozik az is, hogy a Matolcsy György fia által vitt bútorgyáras csapattól nem vették el az udvari beszállítói pozíciókat. A hozzá tartozó Balaton Bútor Kft. különböző konzorciumok tagjaként jó ideje dúskál MNB-s és állami megbízásokban. Matolcsy Ádám állandó partnere a Gyulai Fafém Bútor Zrt., amelynek a kedvező 2022-es nagy bútorbeszerzés idén is folytatódott, sőt a hatalmi elitképzőként ismert MCC szerződéslistáján is feltűnően sokszor szerepel a gyulai vállalat. Tulajdonosa, Stofa György pedig már nemcsak cimboraként és konzorciumi társként köthető a Matolcsy-klubhoz, hanem résztulajdonosként is.

A lényeg tehát, hogy Matolcsy Ádám és legszűkebb stábja sok fontos (és dokumentált) csatlakozási pontot épített ki a hatalomhoz – Mészáros Lőrinctől az MCC-n át a Rogán-világig –, tehát rengeteg jele lesz majd a „mélyben”, ha a jegybankelnök tényleg kiszáll a kormányfő bajtársi közösségéből. Egyelőre azonban csak pletykák és találgatások vannak, konkrét jelek nincsenek – írja kitűnő elemzésében a Válasz Online.

Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök (b) sajtótájékoztatót tart Matolcsy Györggyel, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökével (j) 2021. július 6-án. (MTI/Koszticsák Szilárd)