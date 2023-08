Megosztó lett Youhuu, a kormánysajtó pajkosan csintalannak látja, a többiek kellemetlenül tahónak

A fura bemutatkozása körülbelül megjósolható volt, milyen személyiséget kölcsönöznek az alkotók a budapesti atlétikai világbajnokság kabalaállatának, Youhuunak. A szervezőktől azóta az is tudható, hogy „a hol kedves, hol pimasz, legfőképpen azonban mindig szórakoztató Youhuu a vb vezérszurkolójaként a kilenc napos atlétikai ünnep állandó szereplője és mókamestere lesz. Bátran magasra tehetjük a mércét: a közönség olyan attrakciókra, humoros momentumokra és akrobata mutatványnak is beillő jelenetekre számíthat, amelyeket eddig csak amerikai vagy európai szuperdöntők kabalafiguráitól láthatott.” A kormánytól független sajtó nem osztja ezt a derűs jellemzést. A hvg szerint például humortalan tahóságot áraszt, a kormánysajtó szerint viszont egyetért a szervezőkkel, Youhuu egyszerűen csak csintalan .

A rackajuh karrierje egy a rendezvényt népszerűsítő animált videóból derült ki, hogy az egész magyar történelmet végigkísérte, de a 20. század eseményei miatt depresszióba zuhant, amelyből csak a 250 milliárd forint közpénzből felhúzott atlétikai stadion és a benne zajló játékok tudták kihúzni. Németh Balázs, a köztévé egykori hírolvasója a sportrendezvény vezérigazgatójává megtett szakember a kabala bemutatásán azt mondta: a világbajnokság hangulatfelelőse lesz Youhuu, aki rendkívül szórakoztató és magával ragadó. Látva szerepléseit, a hvg egészen mást szűrt le: „Eddig egyetlen kabala sem fogdosott és rugdosott seggeket élő televízióban” – összegzi a lap.

Azt, hogy pontosan mi történt, a 444 fedezte föl televíziós csatornák képernyőin. A néma kabalafigura két reggeli tévéműsorban is megjelent, az ATV Start című adásában még a műsorvezetőt is meglepte, hogy Youhuu indokolatlanul rugdosni kezdte a fenekét, a Tv2 Mokka műsorában pedig szó nélkül nézték végig, ahogy Youhuu köszönésének nemcsak az ölelés, hanem a fenékpaskolgatás is része volt.

„Youhuu elszabadult, Felcsúton mutatta meg csintalan oldalát” – így számolt be a Magyar Nemzet a felcsúti stadionban a Puskás Akadémia és az Újpest felcsúti mérkőzésen történtekről, amelynek kezdetén akrobatikus mutatványok közepette szaladt be a pályára, majd minden meseszerűen alakult. „Tizenöt nappal a rajt előtt mutatkozott be a közönségnek Youhuu, a vb kabalaállata, aki délelőtti budapesti jelenése után este már Felcsúton mutatta meg csintalan oldalát. A játékos kedvű racka megmérette volna magát a labdarúgó NB I-ben, de végül csak azután kezdődött el a Puskás Akadémia és az Újpest találkozója, hogy Youhuút egy biztonsági őr levitte a pályáról.”

Az már az ugyancsak az ünneplő Origóból derült ki, hogy Youhuu-val az atlétikai világbajnokság kormánybiztosának, Schmidt Ádámnak is volt már lehetősége találkozni, aki azt mondta, hogy „rendkívül szórakoztató és magával ragadó, és minden pillanat élmény vele”. A tudósításban olvasható, hogy a mókás racka juh már a belépője után azonnal elvitte a show-t: futott, ugrált a gyerekekkel, pacsizgatott és szelfizgetett a média képviselőivel és nem volt olyan ember, akit ne nevettetett volna meg a Nemzeti Atlétikai Központban.

Bár nem tudni, pontosan ki rejtőzik a néma és vicceskedő kabalaállat maskarájában, de az Origó szerint az illető férfi. „Youhuu személyét továbbra is homály fedi, de úgy értesültünk, hogy az úr, aki a belebújt a racka juh jelmezébe, igazi rutinos szórakoztatónak számít a sportvilágban, és hogy ki ő, arra a budapesti atlétikai világbajnokság után fog fény derülni.” – írja a lap, ami azt jelenti, hogy az atlétikai világbajnokság szervezői a zárást követően is bőségesen adnak okot izgulni a hazai sportkedvelőknek.

(Címlapkép: Soós Lajos/MTI)