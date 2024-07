Megpistázzák: Tiborcz Istvánékhoz kerülhet a kecskeméti konzervgyár

A napokban a Gazdasági Versenyhivatal engedélyezési eljárásában formálisan is tisztázták a magántőkealap végső tulajdonosainak kilétét, így megtörténhet az összefonódás,

vagyis az Agrár-Finance Kft. egyedüli és közvetlen irányítást szerezhet a Kecskeméti Konzervgyártó Kft. felett

– írta meg a HVG. Emlékeztetnek: az Agrár-Finance alapítója a Főnix Magántőkealap, amelyet a Gránit Alapkezelő igazgat, ez utóbbi pedig a Gránit Bankon keresztül Tiborcz István érdekeltsége.

Mindig van egy csavar

A kecskeméti üzem a maga bő 20 milliárd forint tavalyi árbevételével a Bonduelle és a Globus után a harmadik legnagyobb magyarországi konzervgyár. Ahogy a lap is rámutat, manapság sorra zárnak be ezek az üzemek, igazából csak akkor érdemes ilyesmibe fektetni, ha „ingyen pénz”, vagyis uniós forrás van a fejlesztésére, vagy ha nemzetgazdasági szempontból az állam vállalja a támogatását. Többek között az uniós pénzeknek köszönhető, hogy a kormányfő vejéből milliárdos lett, de ezúttal más lehet a motiváció. Ugyanis

a konzervgyár – Kecskemét belvárosába beékelődve – hatalmas és értékes ingatlanon fekszik.

A terület jóval nagyobb, mint amit az üzem használ. A helyiek arra számítanak, hogy előbb-utóbb ez az ingatlan önállóan is érték lesz az új tulajdonos szemében. Akár lakóparkot vagy szállodát is építhetnek oda, például a bővülő Mercedes-gyár igényeinek kielégítésére.

A HVG arra is kitért, hogy a gyár telekszomszédja nem más, mint az Erős Pistát is gyártó Univer. Ez ugyan nem eladó, de kívánatosabb befektetés, mint a kecskeméti üzem. Szakértők szerint tőkével akár kannibalizálni is lehet az Univer piacát. Bármi is terv, Tiborcz és köre biztosan nagyot szakítanak rajta.