Megrázó részletek derültek ki a Fideszt is támogató, erőszakos Agócs Tibor rémtetteiről

Az egész országot sokkolta a felvétel, amelyen Agócs Tibor felrúgott egy 7 éves kisfiút. A videofelvétel nyilvánosságra kerülése után nem sokkal kiderült, hogy ezt a kiskorút bántalmazó férfit is kitüntette korábban Novák Katalin. Az is kiderült, nemrég még kampányolt is a Fidesznek Agócs Tibor. Azóta pedig egyre több áldozata szólal fel. A Jobbik pedig Agócs Tibor díjainak visszavonását kezdeményezi.

Most az RTL-nek négy korábbi tanítványa nyilatkozott arról, miket éltek át gyerekként a karateedzéseken. A megszólalók gyerekként jártak az Agócs Tibor nevével fémjelzett jászberényi harcművész-egyesületbe. Arról is beszéltek, az edző által okozott lelki és fizikai sérülések még most is kísértik őket.

Mindannyian borzongva gondolnak vissza arra az időszakra, amit A Novák Katalin által kitüntetett Agócs Tibor keze alatt töltöttek.

Az edző rendszeresen folyamodott agresszióhoz az edzéseken. Az egyik megszólaló úgy fogalmazott,

„Rengetegszer kaptunk büntetést azért, ha valamit elrontottunk, nem úgy állt a hajunk, nem volt tiszta a ruhánk, stb. Sokszor sírva és félve mentem edzésre, de otthon nem mertem róla beszélni. Nem mertem elmondani a szüleimnek, hogy a sok jó eredményem ellenére sorozatosan bántanak verbálisan és fizikálisan is”

Szintén példaként hozták fel, hogy egyikőjüknek edzés közben maga alá fordult a lábujja.

“Szörnyen fájt ott edzésen is, és utána hetekig. Amikor az eset történt, odamentem a szenszeihez, hogy szóljak, mennyire fáj, és megkérdezzem, szerinte mit csináljak vele. Megkérdezte, »melyik fáj?«. Mutattam, hogy a bal lábamon a lábujjak, erre olyan erővel csapott rá, hogy már nemcsak a lábujjak, de az egész lábfejem sajgott. Bicegve csináltam végig az edzést, könnyek között, mert nem akartam súlyosabb büntetést kapni.”

Arról is beszéltek, hogy elképesztő fájdalmat és elképedést éreztek, amikor meglátták, hogy egy kisgyereket ilyen brutális módon képes bárki is bántalmazni. Számukra a videó nyilvánosságra kerülése megkönnyebbülést is hozott, hogy "végre fény derül az igazságra, hogy mi folyik az edzőteremben, és milyen ember A. Tibor.”

(Címlapkép: Novák Katalin Bonis Bona díjjal tünteti ki Agócs Tibort)