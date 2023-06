Megújuló design, különleges helyszínek: a Sound nagyszínpada hatalmas ledfallal és lenyűgöző vizuállal várja a fesztiválozókat

Friss látványvideó és képek láttak napvilágot, melyekből kiderül, hogy a szervezők milyen vizuális megújulásra készülnek idén a zamárdi szabadstrandon. Azt már tudjuk, hogy a zenei felhozatal rendkívül erősre sikerült, most lássuk, mi mással varázsol el minket június 28. és július 1. között a Heineken Balaton Sound, ahol napközben, a napfürdős-csobbanós pihenés és kikapcsolódás mellett programok sora teszi teljessé a négy napnyi bulizós nyaralást.

A látványterv szerint hatalmas megújulás vár idén a világsztárokkal gazdagon ellátott Heineken Balaton Sound Nagyszínpadra, melynek legfőbb alkotóeleme - a legnagyobb nemzetközi elektronikus zenei fesztiválokhoz hasonlóan - egy hatalmas ledfal.

A 10 méter magas és 60 méter széles színpadszerkezet egy 500m2-es 1978 panelből álló led-et tart majd, amely a fénytechnikával kiegészülve biztosítja a lenyűgöző élményt, többek között Armin van Buuren, Tiesto, Dimitri Vegas & Like Mike és hasonlóan neves EDM sztárok show-jainak adva keretet.

A Balaton Sound az a hely, ahol mindenki különleges vendégnek érezheti magát, mondjuk a partikkal dúsított különleges VIP helyszíneken, és most már azt is tudhatjuk, milyen köntösben várnak minket ezek a helyek.

Las Vegas Casino Events VIP délután 4-től hajnal négyig várja az exkluzív környezetben fesztiválozni vágyókat. A Heineken Balaton Sound Nagyszínpad programjának végeztével hazai DJ-k pörgetik a lemezeket, de természetesen a nagyszínpados show-k a lelátóról végig követhetőek lesznek. Az ételekről a Buddha Original gondoskodik, távol-keleti wok menüvel és sushi falatokkal. Az italokat különböző VIP bárokban szerezhetjük be – elérhető bottle service és a fesztivál alatt asztalfoglalás is lehetséges. A VIP vendégek rendelkezésére áll továbbá egy komplett kaszinó, rulettel, black jack asztallal és játékgépekkel, igazi vegasi hangulatot víve a Balaton partjára.

Déltől éjfélig élvezhetjük a VIP Sunset Beach élményeit, exkluzív környezetben pihenhetünk, napozhatunk, vagy csobbanhatunk a hűsítő Balatonban akár este 8 óráig, utána pedig egy koktéllal a kezünkben élvezhetjük a naplemente látványát. A Sunset Beach-en lesz saját bár, VIP-ek számára fenntartott mosdó blokk, törölköző szolgáltatás, valamint bejelentkezhetünk akár egy ingyenes, lazító thai masszázsra is.

Új helyszín a Soundon a Radio1 Heineken Silver Beach Club, amely saját napozóstéggel és kényelmes lounge bútorokkal biztosítja az igazi Beach Club hangulatot. A Rádió1 DJ-i kora délutántól a nagyszínpad indulásáig tolják a set-eket, majd folytatják a nagyszínpad szüneteiben és a zárás után hajnalig, nemzetközi sztárokkal kiegészülve. A korán ébredők itt csatlakozhatnak techno yoga órákra, éjjel pedig jön a Splash Party – azaz éjszakai fürdőzés a Balaton Sound betűk előtt, a nagyszínpad programja után.

A Balaton Sound persze egész nap “nyitva van”, érdemes kihasználni minden pillanatát – a fent említett programokon túl strandröplabda bajnokságokkal, naplementés SUP túrával, „Welcome to the House” tánc workshop-pal, nemzetközi utcaszínházakkal, vízi vidámparkkal, szabadtéri konditeremmel, valamint különleges sárkányeregetéssel és papírsárkány készítő workshop-pal is készülnek a szervezők.

Minden további információ a Heineken Balaton Sound oldalán elérhető.

(Címlapkép: Balaton Sound)