Mi lesz a borscslevessel? Az orosz kultúráért aggódik a kormánysajtó, de csak a Nyugat miatt

„Korábban már mi is sokat foglalkoztunk azzal, hogy egyes nyugati országok az orosz kultúrát is szankciós listákra tették” – írja A nagy borscsháború, avagy hogyan akarják eltörölni a nemzetek identitását című cikkében a Magyar Nemzet. Ebben egy újabb szimbolikus érték, a borscsleves sorsának alakulásán keresztül mutatja be, hogy a szankciók a nyugatiak részéről folytatódnak. Konkrétan arról értesült a lap, hogy

„a dolog egyre jobban eldurvul, mert nyugaton (!) többen már a borscsleves betiltásán törték a fejüket információink szerint”.

De most ráfaragtak, derül ki a cikkből, mert

kicsi a borscs, de erőscs:

„A valóság jött és arcul csapta őket, mert mint kiderült, az ukránok és a lengyelek is előszeretettel fogyasztják ezt az ételt. Sőt, ahogy ez szokott lenni, több nép is sajátjának tekinti.” A kultúrarombolás újabb bizonyítéka valóban nem semmi. S hogy végre a Nyugat is megértse, hogy a borscs piszkálásával mennyire bakot lőtt, még angolul is közzétette a tényeket a Magyar Nemzet.

Sok írás jelent meg már a lapban valóban, hogy a Nyugat nem bír magával, amiben Kanada élen jár. Körülbelül száz orosz személyt, köztük művészeket is szankcionált már az orosz–ukrán háború miatt – írja egy korábbi cikkében a kormánylap. Utoljára például egy olyan 31 éves, orosz énekes-dalszerzőt, aki az oroszországi The Voice és The X Factor importműsorokban is felbukkant, ráadásul Vlagyimir Putyin orosz elnök is kedveli őt „a hírek szerint”. A fiatal zenésznek „többmilliós YouTube-megtekintése van, dalai gyakran hazafias szelleműek, egyiket például a második világháborúban szolgáló szovjet katonák tiszteletére írta. Máskor pedig orosz állami rendezvényeken is fellépett, elénekelve az ország himnuszát” – tudható meg a cikkből.

Egy másik írásban Valentina Lisitsa ukrán zongoraművésznő lemondott koncertjéről szólva a Hír TV-ben szereplő Vidnyánszky Attilát említi a lap. A Magyar Nemzeti Színház igazgatója arra figyelmeztette a nézőket, hogy a kulturális értékek megkérdőjelezése katasztrofális következményekkel járhat. A Margitszigeti Színház azért mondta le a művésznő koncertjét – olvasható –, mert az ukrán zongoraművész az oroszok által elfoglalt Mariupolban adott koncertet. „Katasztrofálisnak tartom. Az, ami most az orosz kultúra ellen irányul, az egy nagyon hibás történet” – értékelte az esetet. „Az egész világon elharapódzó folyamattal kapcsolatban; az orosz kultúra eltörlésének szándékával szemben fejeztem ki nemtetszésemet” – fogalmazott már egy másik interjúban a direktor. „Nem lehet egy kultúrát egészében és visszamenőleg büntetni és eltörölni. Ez az a téboly, ami Nyugaton történik. Ki dönt arról, hogy kit szabad és kit nem szabad meghívni? Hol marad a művészek, az intézményvezetők egyéni felelőssége?” – teszi föl újra és újra azokat a kérdéseket Vidnyánszky, amelyeket ugyancsak a Magyar Nemzetben lehetett elolvasni.

Ókovács Szilveszter, a Magyar Operaház vezetője szerint is röhejes orosz művészeken számon kérni Putyin döntéseit – olvasható a kormánypárti lapban. „Az orosz nagy nemzet, nagy kultúra, nagy hagyomány, a világ kultúrájának közkincse. És sosem azonos a politikai vezetőivel” – tette le a voksát a művészet mellett.

A Magyar Nemzet azonban az orosz kultúra nem minden szereplőjét ért sérelem miatt érzékeny. Oroszországnak a mai napig szupersztárjáról, Alla Pugacsováról például így ír. „Izraelben él, és hajlandó fellépni akár zárt körű vállalati rendezvényeken is. Ötszázezer eurót (nagyjából 190 millió forintot) kér egy fellépéséért, és azt, hogy a repülőjegyét fizessék ki, idézi munkatársait, akik nagy bajban lehetnek, mert eddig egyetlen ajánlatot sem kapott a művésznő.” Mindennek megvan az oka, tér a lényegre lap.

„Alla Pugacsova férje szerepel a külföldi ügynökök listáján”, ugyanis a férje, Maxim Galkin komikus többször is felszólalt az Ukrajnával folytatott háború ellen, ő pedig kiállt mellette.

Az sem véletlen, hogy nemrégiben eladta kastélyát a Millió rózsaszál című dal énekese, írja egy másik cikkében a kormánylap, „amelynek az volt az előzménye, hogy az énekes férje felkerült az ellenséges ügynökök listájára, ahogy erről korábban is írtunk” – ismételte meg, mi a baj az ugyancsak az orosz kultúrát képviselő Pugacsovával. A kastély új tulajdonosa, egy szentpétervári showman, 450 millió rubelt (közel kétmilliárd forintot) fizetett az ingatlanért, amit Európa legnagyobb krematóriumává fognak átalakítani. „Az énekes elméletileg vállalna oroszországi fellépést, ennek gyakorlatilag nem sok esélye maradt. Hogy ez mennyire így van, arra utal az is, hogy az énekesnő minden oroszországi érdekeltségét felszámolta az elmúlt évben” – fejeződik be némi kárörvendéssel a Magyar Nemzet cikke, amelyben politikailag motivált kultúra elleni szankció nem kerül szóba.

Az orosz klasszikus és modern irodalom ismert alakjáról, a világhírre szert tett Metro-trilógiájának írójáról, Dmitrij Gluhovszkijról számolt be nemrég rajongva a kormánypárti Mandiner szerzője. Az orosz sztárírót 2013-ban a Magyar Nemzet is méltatta. Most azonban a magyar művészeti műhelyek vezetőivel egyetemben egy szót sem ejt arról, hogy Gluhovszkijnak a könyveit eltávolították az orosz könyvtárakból, mert a Telegramon és az Instagramon kritizálta az orosz vezetést Ukrajna lerohanásáért. Az írót büntetőtelepen letöltendő, 8 évi büntetésre ítélték Moszkvában. A távollétében meghozott ítélet szerint politikai gyűlöletre alapozva „mesterséges bizonyítékok létrehozásával” terjesztett „álhíreket” a hadseregről. Mivel több mint egy éve nem él Oroszországban, körözési listára került, és az orosz igazságügyi minisztérium, Pugacsova férjéhez hasonlóan külföldi ügynöknek bélyegezte.

