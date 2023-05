Milyen funkciókra lehet szükség egy útnyilvántartó programban? (x)

Az útnyilvántartás vezetéséről nagyon sokan gondolják úgy, hogy nem éri meg. De miért? Ha egy szimpla kockás füzetben gondolkodunk, valóban elképzelhető, hogy több a macera vele, mint amennyi a haszon. Na de ha egy profi alkalmazás leveszi a vállainkról a terhet, máris egész más képet kapunk!

Mit kínál egy útnyilvántartó szoftver?

Akár kiküldetési rendelvény, akár útnyilvántartás létrehozása a cél, a RoadRecord programjával valóban egyszerűen megvalósíthatjuk. Ha fontos az, hogy a lehető legkevesebb energia- és időbefektetés mellett legyen egy profi, a NAV ellenőrzéseket is kiálló dokumentumunk, akkor megéri ezt a megoldást választani.

Az egyes vállalkozások, illetve cégek esetén eltérőek lehetnek az igények egy útnyilvántartó programmal szemben. Ám a RoadRecord-nál gondoltak erre is. A szoftver lehetőséget kínál arra is, hogy különböző szintű hozzáférések mellett valósuljon meg az adminisztráció, de az sem jelent gondot, ha több gépjármű vonatkozó dokumentumait szeretnénk létrehozni.

Extra funkciók és folyamatos fejlesztés

Mivel eltérőek az elvárások, ezért értelemszerűen többfélék a válaszok is. Akad például olyan szituáció, amikor ugyan rendelkezünk egy adott időszakra vonatkozó adatokkal, amik bár relevánsak az útnyilvántartás szempontjából, ugyanakkor közvetlenül nehezen vagy egyáltalán nem konvertálhatók át a kívánt formába. A szükseges utólagos adminisztráció mértéke komoly méreteket is ölthet ilyen esetekben.

A RoadRecord szoftvere erre a szituációra is kínál megoldást. A meglévő adatok importálhatók a programba, ráadásul az átvitelt követően lehetőség nyílik az adatok összevonására, szerkesztésére, kiegészítésére, valamint egyéb műveletekre is. A kezelhetetlen adathalmaz így válhat könnyen rendezhető, s végül helytálló dokumentummá. Mindez egyben azt is magába foglalja, hogy többé nem szükséges dupla munkát végeznünk.

Az adatforrás kérdései

A fenti megnyugtató információkat olvasva nyilván az első kérdés az, hogy milyen eszközök vagy programok alkalmasak az adatok származtatására. Az akár utólagosan kivitelezett GPS rendszer, illetve az eleve gyárilag beépített GPS, egy Excel táblázat vagy akár a Google Idővonala is alkalmas lehet a cél szempontjából.

Annak ellenére, hogy bizonyos funkciókhoz elengedhetetlen a GPS nyomkövető, ahhoz, hogy egy esetleges NAV ellenőrzést is kiálló útnyilvántartó programunk legyen, szükségünk lesz a RoadRecord szoftverére. És gondoljunk csak bele, mennyit érnek a nyugodtan átaludt éjszakák, miközben biztosak lehetünk abban, hogy az adminisztráció teljesen rendben van.

Válasszunk hát olyan rendszereket, amelyek valóban képesek teljesíteni az elvárásainkat. Egy megbízható útnyilvántartó program szó szerint aranyat ér, hiszen komoly pénzeket igényelhetünk vissza vele.