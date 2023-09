Vikidál jelentéséből kiderült: Nagy Feró már régen sem bánta, ha a rendszerhez kellett dörgölőznie a pénzért

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára nyilvánosságra hozott egy jelentést, amely 1983. szeptemberében keletkezett és Vikidál Gyula III/III-as tartótisztje készítette.

Nagy Feró már '83-ban megbánta, hogy korában a Beatrice frontembereként lázongott, ahelyett, hogy beállít volna a sorba

A NER Kossuth-díjas rockere elmondta a "Dalos" fedőnevű Vikidálnak, hogy sajnálja, hogy elfecsérelte a korábbi éveit a Beatrice zenekarra, most kis- és nagylemeze jelenik meg, filmszerepet kap, sok pénzt keres, és erkölcsi elismerést is kap. "Véleménye szerint megéri komolyan dolgozni, mert annak anyagi és erkölcsi értékei vannak" – számol be a jelentés tartalmáról a levéltár posztja.

A Vikidál és Feró közti beszélgetés az István a király utolsó előadása utáni ünnepi vacsorán hangzott el, később pedig a Koppányt alakító titkos megbízott tolmácsolta Gábor Róbert állambiztonsági főhadnagynak, aki így ír Nagy Ferenc akkori hozzáállásáról:

A beszélgetés alkalmával Nagy Ferenc elkeseredve mesélte, hogy mennyire sajnálja a korábban komolytalan magatartásával elfecsérelt éveket.

Elmondta, hogy ami- óta komolyan dolgozik nagy- és kislemeze is megjelent együttesének, és a filmszerepe is nagy megtiszteltetés számára – folytatódik a jelentés.

Az eltelt 1 év alatt anyagilag többet keresett, mint a több éves Beatrice működése alatt. Véleménye szerint megéri komolyan dolgozni, mert annak anyagi és erkölcsi értékei vannak.

Nem meglepő, de ebből az újabb adalékból is kiderül, hogy Nagy Feró már régebben sem válogatott, ha a pénzről volt szó. Ugyanúgy megfelelt neki a "létező szocializmus", mint most a "Nemzeti Együttműködés Rendszere".

(Címlapkép: Orbán Viktor/facebook)