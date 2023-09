Nagy István szerint dinamikusak a magyar-üzbég együttműködések az agráriumban

Folyamatosan erősödnek az agrárkapcsolatok Magyarország és Üzbegisztán között - fogalmazott Nagy István agrárminiszter, aki Aziz Voitov üzbég agrárminiszterrel egyeztetett szerdán, Szamarkandban - tájékoztatott az Agrárminisztérium (AM). A tárcavezető az MTI beszámolója szerint kifejtette, szerinte dinamikus a kapcsolat és aktív a kommunikáció a magyar és az üzbég vállalkozások között. Nemcsak elméleti, hanem a projektek szintjén is zajlanak az egyeztetések és az együttműködések a két ország között - fűzte hozzá.

Facebook-oldalán a miniszter azt írta: "szilárd alapokon állnak a magyar-üzbég agrárkapcsolatok", és azt is megfogalmazta:

Barátokkal lenni egy ilyen csodálatos országban mindig fantasztikus élmény.

Nagy István az tárca szerint kiemelte, az élelmezésbiztonság stratégiai kérdés, amelyre mind a két ország nagy figyelmet fordít. Az éghajlatváltozás jelentette kihívásokra, mint az aszály vagy a csapadékhiány, közös válaszokat kell adni - hangsúlyozta a miniszter. Az öntözés magyar szakemberekkel történő korszerűsítése és fejlesztése olyan lehetőség, amellyel élni kell a térségben.

Üzbegisztán környezeti adottságai óriási kincset jelentenek, amit ki kell használnia az agráriumnak

- vélekedett a miniszter, aki kitért arra is, hogy a tudomány területén történő eddigi együttműködés remek alapot teremt, amire tovább kell építkezni. Nemcsak a hallgatók, hanem a kutatók cseréjére is nagy hangsúlyt kell fektetni, létre kell hozni közös kutatásokat és tudományos együttműködéseket. Nagy István szerint tovább kell lépni, és nemcsak a felsőfokú, hanem a középfokú oktatás vonatkozásában is együtt kell működnie a két országnak.

(Címlapkép: Nagy István Aziz Voitov üzbég agrárminiszterrel)