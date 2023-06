Nagy Márton: A világ minden tájáról várjuk a beruházókat Magyarországra

Magyarország gazdasága nyitott, a világ minden részéről várja a beruházókat - hangoztatta szerdán a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Budapest Peace Forum konferenciáján a gazdaságfejlesztési miniszter.

Nagy Márton a fejlődés gyorsításával, a fejlettségi szint emelésével indokolta a tőkebefektetések ösztönzését. Magyarország közvetítő szerepet tölt be kelet és nyugat, valamint a külföldi és a belföldi vállalatok között, gazdasága a fejlesztéseken és a békés kapcsolatokon alapszik - érvelt.

A tárcavezető szerint a GDP-arányos beruházási ráta és a kivitel az elmúlt évek válságsorozata ellenére is kimagasló, ilyen célokra a kormány továbbra is jelentős támogatásokat biztosít. A beruházási csúcs idén 20 ezer milliárd forint fejlesztési összeggel ismét megdőlhet, és a következő években további növekedés várható, túlnyomó részük ipari beruházásként hasznosulhat. Az ázsiai partnerek aránya egyre jelentősebb, miközben az európai tőke, azon belül a német jelenlét továbbra is hangsúlyos.

A keleti nyitás mellett a Balkán ugyancsak egyre fontosabb a magyar gazdaság számára, akárcsak a már itt tevékenykedő külföldi vállalatok ösztönzése, hogy újabb fejlesztéseket vállaljanak belföldön - hangsúlyozta.

Nagy Márton különösen a növekedésösztönző, felzárkózást segítő tőkebefektetéseket részesítené előnyben, ezzel együtt sürgette a kutatási, fejlesztési, innovációs (k+f+i) kiadások arányának bővítését a költségvetési kiadásokon belül. A befektetési támogatásoknak se a foglalkoztatás legyen a feltétele mostantól, hiszen Magyarországon ma már szinte nincs munkanélküliség. Sokkal nagyobb szükség volna arra, hogy a magántőke minél nagyobb arányban járuljon hozzá a k+f+i-kiadásokhoz, és segítse a magyar beszállítókat a termelékenységük javításában - fogalmazott a miniszter.

Emlékezetes, a gazdaságfejlesztési miniszter épp a minap fejtette ki meglátásait arról, hogy szerinte van élet uniós források nélkül. Nagy Márton szavai szerint "az igaz, hogy az uniós források hiányoznak a magyar gazdaságból, de ezek nem dominánsak a gazdaság finanszírozásában". Többek között arra is újfent ígéretet tett, hogy jövőre 4 százalék lesz a növekedés és 6 százalék az infláció Magyarországon.

Címlapkép: Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter beszédet mond a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Budapesti Békefórum nemzetközi konferenciáján 2023. június 7-én. (MTI/Soós Lajos)